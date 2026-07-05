VinFast ra mắt ô tô điện rẻ nhất từ trước đến nay, giá chỉ ngang xe máy SH

VinFast ngày 5/7 công bố mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ VF 2 với giá bán 188 triệu đồng (đã gồm pin). Đây là mẫu xe có giá thấp nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của hãng, được hãng định vị là lựa chọn thay thế xe máy dành cho người tiêu dùng cá nhân tại các đô thị.

So sánh với giá SH hiện tại, Honda SH160i chính hãng có giá đề xuất từ khoảng 95-104 triệu đồng tùy phiên bản; phiên bản 350i loanh quanh 150 triệu đồng. Trong khi các mẫu SH nhập khẩu từ Ý được các đơn vị kinh doanh tư nhân chào bán với giá phổ biến khoảng 180-250 triệu đồng, tùy đời xe và tình trạng.

VF 2 được phát triển trên nền tảng phiên bản Minio Green, nhưng được VinFast tinh chỉnh để bán cho khách hàng cá nhân. Xe có thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm.

Mẫu xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED phía trước, bộ vành 13 inch, màn hình hiển thị thông tin 7 inch phía sau vô-lăng, điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng và hệ thống âm thanh hai loa tích hợp radio FM.

VF 2 sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có hai chế độ lái Eco và Normal, tốc độ tối đa 80 km/h.

Bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Theo VinFast, xe hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 24 kW, mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin.

Về an toàn, VF 2 được trang bị túi khí cho người lái cùng các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và kiểm soát lực kéo (TCS). Hệ thống treo MacPherson được sử dụng cho cả cầu trước và cầu sau.

VinFast công bố giá bán VF 2 là 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Khách hàng mua xe cũng được miễn phí sạc pin tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

Hãng sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF 2 từ ngày 15/7. Mức đặt cọc là 10 triệu đồng mỗi xe, không hoàn, hủy và chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên. Theo kế hoạch, những chiếc VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2026.



