Công ty Thăng Long huy động 763 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Công ty TNHH Thăng Long (Công ty Thăng Long) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 29/6/2026, Công ty Thăng Long đã phát hành 7.630 trái phiếu mã THL12602 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 763 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 29/6/2031. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Theo công bố trên HNX, lô THL12602 có lãi suất phát hành 10,39%.

Theo công bố phát hành, Công ty Thăng Long có nghĩa vụ mua lại bắt buộc 50% khối lượng trái phiếu đang lưu hành sau 48 tháng kể từ ngày phát hành.

Doanh nghiệp cũng có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo thỏa thuận với trái chủ. Trường hợp xảy ra các sự kiện vi phạm liên quan đến việc phát hành hoặc thực hiện phương án phát hành mà không thể khắc phục theo quy định, Công ty Thăng Long phải mua lại toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ mua lại trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư nếu thay đổi các điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mà không được nhóm trái chủ đại diện từ 65% tổng lượng trái phiếu lưu hành chấp thuận.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Công ty Thăng Long phát hành từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, ngày 24/4/2026, doanh nghiệp này phát hành thành công 459 tỷ đồng trái phiếu THL12601, kỳ hạn 60 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/4/2031.

Về Công ty Thăng Long, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/1994; trụ sở chính tại tầng 1 Park 4, Eurowindow River Park, Khu tái định cư Đông Hội, Xã Đông Anh, TP.Hà Nội.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2025, Công ty Thăng Long tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.750 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không thay đổi: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển công nghệ cao (99,1%) và Nguyễn Thị Kim Liên (0,9%).

Bà Nguyễn Thị Phương Lan được ủy quyền phần vốn góp hơn 2.725 tỷ đồng, tương ứng 99,1% vốn Công ty Thăng Long. Bà Phương Lan (SN 1958) cũng là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan cũng đang đứng tên tại Công ty CP Đầu tư Nhà Mátxcơva- Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2020, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Đầu tư Dư lịch Eurowindow Nha Trang 11%; Công ty CP Đầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcơva 49% và bà Phương Lan 40%.

Quay trở lại với Công ty Thăng Long, ngày 23/4/2026 (trước thời điểm phát hành lô trái phiếu THL12601), doanh nghiệp này đã mang toàn bộ quyền tài sản (trừ quyền sử dụng đất), khoản phải thu và các động sản khác,... phát sinh từ Dự án Khu dân cư thương mại cặp đường ĐT 823D có địa chỉ tại xã Đức Hòa Thượng và xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Hạnh và xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Khối Khách hàng Doanh nghiệp quy mô vừa.

Phối cảnh dự án Eurowindow River Park. Ảnh: Eurowindow Holding

Công ty Thăng Long được biết đến là chủ đầu tư dự án Eurowindow River Park (Số 5 Đường Trường Sa, Xã Đông Anh, Hà Nội), với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Khu đô thị được đưa vào hoạt động từ năm 2021.

Thăng Long cũng là cổ đông nắm 70% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú (Eurowindow Nghi Phú). 30% vốn còn lại của Eurowindow Nghi Phú là Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang.

Eurowindow Nghi Phú là chủ đầu tư dự án Eurowindow Central Avenue (Nghệ An). Dự án có quy mô 9,6ha; gồm Biệt thự song lập: 30 căn; Biệt thự đơn lập: 19 căn; Shophouse: 270 căn.