Chủ tịch đăng ký mua 10 triệu đơn vị, cổ phiếu lập tức "có biến"

Trong bối cảnh thị trường giao dịch ảm đạm, cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát bất ngờ "ngược dòng" khi tăng kịch trần lên 4.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng.

Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể với hơn 400.000 cổ phiếu được sang tay, gấp khoảng 2 lần mức bình quân các phiên gần đây. Đây là một trong số ít phiên tăng trần của HPX sau thời gian dài giao dịch lình xình.

Dù có nhịp bứt phá, nhìn trên đồ thị dài hạn, HPX vẫn chủ yếu dao động quanh vùng giá 4.000-5.000 đồng/cổ phiếu trong vài năm trở lại đây.

Động lực của cổ phiếu xuất hiện sau khi ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát, đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HPX nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân từ 13,43% lên 16,71% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/7 đến 7/8 thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Tạm tính theo thị giá chốt phiên 3/7 là 4.210 đồng/cổ phiếu, Chủ tịch Hải Phát Invest dự kiến sẽ chi khoảng 42 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

Không chỉ có động thái mua vào của lãnh đạo, Hải Phát Invest gần đây cũng liên tục có những bước đi nhằm tái cơ cấu và mở rộng hoạt động. Đầu tháng 6, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát với giá trị góp vốn khoảng 148,5 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, HP An Phát sẽ trở thành công ty con của Hải Phát Invest. Doanh nghiệp này mới được thành lập vào tháng 4/2026, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Quý I/2026, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu hơn 120 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, giảm hơn 40% do biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh từ 46,6% xuống còn 23,4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu gần 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, Hải Phát Invest mới hoàn thành khoảng 6% kế hoạch doanh thu và 3,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm, cho thấy áp lực thực hiện kế hoạch trong các quý còn lại vẫn khá lớn.