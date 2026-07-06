Cổ phiếu Tập đoàn Hà Đô (HDG) "có biến"

Ngay đầu phiên chiều 6/7, cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô nhanh chóng "nằm sàn". Thị giá HDG giảm xuống còn 18.600 đồng/cổ phiếu, mất 7% so với phiên liền trước. Lượng cổ phiếu "chất bán" giá sàn gần 2 triệu đơn vị. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của mã này trong hơn một năm, kể từ cuối tháng 4/2025.

Chỉ sau hai phiên lao dốc, vốn hóa Hà Đô đã “bốc hơi” khoảng 875 tỷ đồng, lùi xuống dưới 7.600 tỷ đồng.

Tại thời điểm HDG giảm sàn, doanh nghiệp chưa công bố thông tin bất lợi mới nào đủ để lý giải trực tiếp cho diễn biến bất thường của cổ phiếu. Trước cú lao dốc này, HDG cũng đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh kéo dài, liên tục lùi sâu và hiện về vùng giá thấp nhất trong hơn một năm.

Thông tin gần nhất liên quan đến cổ phiếu HDG là việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết do phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2025. Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Hà Đô bổ sung niêm yết hơn 36,99 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng cổ phiếu niêm yết lên gần 406,96 triệu đơn vị. Số cổ phiếu bổ sung có hiệu lực niêm yết từ ngày 26/6 và dự kiến chính thức được giao dịch từ ngày 8/7.

Theo tìm hiểu, HDG thành lập năm 1990 với tiền thân là một doanh nghiệp xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng. Tập đoàn chuyên về phát triển và xây dựng bất động sản. Các sản phẩm chính của HDG bao gồm biệt thự, nhà phố, văn phòng, khách sạn, các công trình dân dụng và công nghiệp tại HN và TP. HCM. Ngoài ra, HDG còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, chủ yếu là các nhà máy thủy điện, điện mặt trời và điện gió.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra dự báo kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Hà Đô vẫn chủ yếu đến từ mảng năng lượng do dự án Charm Villas giai đoạn 3 chưa được mở bán mới. Do ảnh hưởng của El Nino và quý 2 vốn là giai đoạn thấp điểm của thủy điện, doanh thu mảng năng lượng được ước tính giảm khoảng 10% so với cùng kỳ, xuống 400 tỷ đồng.

Tổng doanh thu quý 2 của HDG được dự báo đạt 555 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ có thể đạt 173 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ năm 2025, nhờ doanh nghiệp được kỳ vọng không còn phát sinh chi phí tài chính bất thường như lỗ tỷ giá hoặc các khoản dự phòng lớn.

Triển vọng dài hạn vẫn có điểm sáng

Mặt khác, Chứng khoán VNDirect trong báo cáo mới đây cho rằng triển vọng kinh doanh của Hà Đô có thể dần cải thiện từ năm 2026, dù một số mảng hoạt động vẫn đối mặt với khó khăn trong ngắn hạn.

Sau năm 2025 kém tích cực, mảng bất động sản được kỳ vọng khởi sắc trở lại nhờ việc bàn giao dự án Charm Villas 3. Do đây có thể là nguồn thu chính của Hà Đô trong vài năm tới, VNDirect dự báo doanh nghiệp sẽ phân bổ việc bàn giao dự án trong giai đoạn 2026–2029.

Riêng trong hai năm 2026 và 2027, Charm Villas 3 được kỳ vọng đóng góp lần lượt khoảng 205 tỷ đồng và 418 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng 24% và 30% tổng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Về dài hạn, các dự án như 62 PĐG và Minh Long có thể được triển khai từ năm 2027, trước khi bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2029.

Đối với mảng năng lượng, Hà Đô đã trích lập thêm 193 tỷ đồng tại dự án Infra 1 trong quý I/2026. Theo VNDirect, khoản trích lập này giúp doanh nghiệp gần như xử lý phần lớn rủi ro liên quan đến hai dự án điện đang gặp vướng mắc.

Công ty chứng khoán kỳ vọng vấn đề trên có thể sớm được khép lại trong năm nay, qua đó tạo điều kiện để Hà Đô bước vào chu kỳ đầu tư công suất mới. Các dự án thủy điện La Trọng, Sơn Nham và điện gió Phước Hữu dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026–2027, đóng góp khoảng 13% tổng sản lượng điện của doanh nghiệp.

Dù vậy, triển vọng thủy điện năm 2026 được dự báo kém thuận lợi hơn do ảnh hưởng của pha El Niño, khiến lượng mưa có thể thấp hơn trung bình. VNDirect dự báo sản lượng thủy điện của Hà Đô giảm 17,3% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 1,23 tỷ kWh.

Nhìn chung, VNDirect đánh giá các rủi ro liên quan đến dự án điện của Hà Đô đã được trích lập phần lớn, trong khi triển vọng dài hạn đang dần cải thiện.