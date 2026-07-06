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Một thế lực vừa "xả" ròng nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vừa "xả" ròng nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần

Tự doanh CTCK bán ròng 532 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường có phiên giao dịch đầu tuần 6/7 kém tích cực. Áp lực bán gia tăng mạnh dần ở nhiều nhóm mã vào cuối phiên chiều khiến chỉ số chính giảm về quanh 1.830 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Đóng cửa, VN-Index còn giảm 18,58 điểm (-1,10%) về mức 1.843,50 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhóm nhà đầu tư này bán ròng đột biến hơn 2.822 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 532 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, MWG là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 260 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (71 tỷ đồng), ACB (52 tỷ đồng), BSR (36 tỷ đồng), GMD (26 tỷ đồng), HDG (24 tỷ đồng), MSN (23 tỷ đồng), NVL (18 tỷ đồng), VIC (15 tỷ đồng) và VNM (12 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị 64 tỷ đồng, tiếp theo là FUEMAVND (19 tỷ đồng), FPT (9 tỷ đồng), VCB (7 tỷ đồng), FUESSVFL (4 tỷ đồng), VPB (3 tỷ đồng), GEX (3 tỷ đồng), PC1 (2 tỷ đồng), CII (2 tỷ đồng) và FRT (2 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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