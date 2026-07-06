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Ai từng mua đồng tiền ảo này liên hệ công an gấp

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Ai từng mua đồng tiền ảo này liên hệ công an gấp

Cơ quan công an đề nghị những bị hại trong vụ án trên cần liên hệ trình báo và làm việc.

Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo BNC (Business Coin), xảy ra trong giai đoạn 2017 - 2018 tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Tĩnh và các đối tượng liên quan đến vụ án trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những bị hại trong vụ án trên liên hệ trình báo và làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Người dân có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Hồng Thành, điện thoại 0973.717.598 để được hướng dẫn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2017, Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, thường trú tại 63/4/12B đường số 9, tổ dân phố 4, khu phố 3, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ và Thương mại Thái Tuấn và các thành viên trong ban lãnh đạo các công ty của Tĩnh phát hành trái phép đồng tiền ảo BNC với số lượng 100 triệu BNC để huy động những người bị hại tham gia mua các gói đầu tư tiền ảo BNC lừa dối là để sinh lợi nhuận, đồng tiền BNC sẽ tăng giá hàng ngày và có mức tăng trưởng rất cao (giá trị quy ước ban đầu 1 BNC = 0,0435 USD = 1.000 VND)

Từ tháng 10 - 11/2017, Tĩnh cùng đồng bọn đăng ký thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển doanh nghiệp điện tử Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp quốc tế (BNI-Group) trụ sở tại đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) và lập 2 Website nhằm giới thiệu, quảng bá, quản lý phát hành, đầu tư tiền ảo BNC.

Tĩnh chỉ đạo giám đốc thị trường tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc liên hệ kết nối mở các văn phòng tư vấn, phát triển, kêu gọi đầu tư tiền ảo BNC. Vũ Đức Tĩnh tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lớn khác với sự tham gia của hàng trăm người tại các trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau khi nghe Tĩnh và đồng bọn tư vấn về tiền ảo BNC, tin rằng việc sử dụng tiền Việt Nam để mua tiền BNC đầu tư, trong tương lai sẽ có lợi nhuận cao khi đồng BNC tăng giá là thật nên từ tháng 10/2017 - 4/2018 có rất nhiều người bị hại đã đầu tư mua tiền ảo BNC và bị chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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