Novaland (NVL) dự kiến phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ có thể vượt 41.000 tỷ đồng

Theo thông tin Novaland công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 6/7 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông công ty đã thông qua phương án chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT.

Với mức giá phát hành tối thiểu, Novaland dự kiến thu về ít nhất hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, tối thiểu 50% nguồn vốn sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như các công ty con. Phần còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và thực hiện các hoạt động đầu tư, góp vốn.

Bên cạnh đó, cổ đông Novaland cũng đã thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt tại các nghị quyết trước đây.

Theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua nghị quyết triển khai.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được ưu tiên để thanh toán các khoản phải trả, nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Phần vốn còn lại sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.

Ngoài hai phương án huy động vốn quy mô lớn trên, Novaland còn có kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến huy động thêm khoảng 1.117 tỷ đồng. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo lộ trình được công bố, Novaland sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng, tiếp đến là phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án huy động vốn khác (nếu có).

Trước đó, trong tháng 6/2026, Novaland đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Với hơn 2,23 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp đã phát hành thêm hơn 167,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 24.000 tỷ đồng.

Nếu cộng gộp toàn bộ các phương án phát hành trong lộ trình tiếp theo, Novaland dự kiến phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu mới. Khi đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng lên trên 41.000 tỷ đồng, đánh dấu một trong những kế hoạch tăng vốn lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.