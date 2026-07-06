Phiên 6/7: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 2.800 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới trong trạng thái kém tích cực. Có thời điểm VN-Index mất hơn 30 điểm, trước khi lực cầu cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm còn gần 19 điểm, đóng cửa tại 1.843,5 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 18.250 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhóm nhà đầu tư này bán ròng đột biến hơn 2.822 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 6/7.

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 2.786 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 101 tỷ đồng. Theo sau là VND với 59 tỷ đồng, VNM 54 tỷ đồng, VPB 37 tỷ đồng và CTD 25 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng áp đảo với khoảng 2.300 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo gồm SHB 95 tỷ đồng, MSN 70 tỷ đồng, VHM 68 tỷ đồng và SSI 67 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 25 tỷ đồng

Chiều mua, MBS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 15 tỷ đồng, tiếp đến là SHS 8 tỷ đồng, IDC 3 tỷ đồng, CEO 1 tỷ đồng và NVB khoảng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất với 48 tỷ đồng. KSF bị bán khoảng 1,4 tỷ đồng, còn VTZ, C69 và TNG lần lượt bị rút ròng khoảng 800 triệu đồng, 800 triệu đồng và 700 triệu đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Ở chiều mua ròng, khối ngoại rót ròng nhẹ tại ABB khoảng 300 triệu đồng và QNS khoảng 100 triệu đồng; các mã MSR, MML và ABI cũng nằm trong nhóm được mua ròng nhưng giá trị không đáng kể.

Ở chiều bán, ACV đứng đầu với gần 10 tỷ đồng, theo sau là DDV và SBS cùng khoảng 400 triệu đồng, AAS và VEA cùng khoảng 100 triệu đồng.