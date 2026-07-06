“Đại gia” Việt bán điều hòa, máy lạnh kiếm hơn 14 tỷ mỗi giờ trong mùa nắng nóng

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 65.279 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 53% kế hoạch năm. Như vậy tính riêng trong tháng 6, DMX đạt mức doanh thu 10.635 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi giờ trong tháng qua doanh nghiệp kiếm về hơn 14,7 tỷ đồng.

Theo DMX, đà tăng trưởng đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính nhờ SSSG 32%. Doanh thu từ mua trả chậm tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 38% tổng doanh thu, với tỷ lệ các sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 96%. Doanh thu Erablue tăng 92% nhờ SSSG 17% và 146 cửa hàng mới.

Trong nửa đầu năm đã qua, toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu 2 chữ số dù không mở cửa hàng mới, trong đó Topzone có kết quả tốt nhất nhờ các sản phẩm Apple tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành hàng chính khác ghi nhận tăng trưởng 15-60%, trong đó Máy lạnh đang tăng tốc nhờ yếu tố mùa vụ hè

Ở mảng dịch vụ tài chính và tiện ích, tăng trưởng doanh thu từ trả chậm đạt 49% trong 6 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng 38% tổng doanh thu của DMX. Dịch vụ thanh toán tiện ích ghi nhận 36 triệu giao dịch trong nửa đầu năm với tổng giá trị 56.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Với mảng Thợ DMX, tổng doanh thu 6 tháng đạt 1.892 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ khách hàng ngoài DMX đạt 179 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2025 và chiếm 10% tổng doanh thu.

Trong 6 tháng, DMX ghi nhận doanh thu từ SuperApp đạt xấp xỉ 7.100 đồng, chiếm 11% tổng doanh thu. Từ đầu năm, SuperApp có thêm 1 triệu thành viên, nâng tổng số thành viên lên 18,9 triệu.

Với EraBlue, chuỗi ghi nhận doanh thu 5 tháng đạt 1.888 tỷ IDR, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm cuối tháng 6, EraBlue có 261 cửa hàng, tăng 16 cửa hàng trong tháng 6 và đang hướng đến mục tiêu có 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Tại Việt Nam, tính đến cuối tháng 6, DMX hiện có 2.005 cửa hàng Điện Máy Xanh, 924 cửa hàng Thế Giới Di Động, 84 cửa hàng Topzone. Dù đóng một số cửa hàng nhưng doanh thu của DMX vẫn tăng mạnh.

DMX vừa báo cáo hoàn tất đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công là 166.438.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 93% khối lượng chào bán.

Trong quá trình hoàn tất phân phối, HĐQT DMX đã có nghị quyết phân phối tiếp một phần trong số 13.386.900 cổ phiếu không chào bán hết. Theo đó, ông Robert Alan Willett, Thành viên HĐQT, đã đăng ký mua 325.000 cổ phiếu với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị là 26 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu của ông Willett sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cp tổng giá trị huy động thương vụ IPO DMX thực tế đạt hơn 13.315 tỷ đồng (hơn 506 triệu USD). Việc hoàn thành đợt IPO giúp DMX tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Với quy mô này, DMX sẽ giữ vững vị trí công ty bán lẻ CE/ICT có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Năm 2026, DMX đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước.