Thị phần môi giới HoSE quý 2/2026: VPS xuống thấp nhất 22 quý, SSI và TCBS áp sát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố dữ liệu về thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 2/2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý.

VPS tiếp tục dẫn đầu về thị phần giá trị giao dịch trên sàn HoSE với 12,61% nhưng khoảng cách với top sau đã bị thu hẹp đáng kể. Đây là mức thị phần thấp nhất của CTCK này trong vòng 22 quý, kể từ đầu năm 2021.

Trong khi đó, thị phần của SSI khi nhích nhẹ từ 11,14% lên 11,17% - tiếp tục đứng thứ 2. Đáng chú ý là sự vươn lên của TCBS với thị phần 9,36% so với mức 8,85% trong quý 1. Đây là mức thị phần cao nhất lịch sử của TCBS.

Ngoài top 3, đa phần các CTCK đều bị thu hẹp đáng kể thị phần trong quý 2. Cụ thể, thị phần của Vietcap giảm từ 7,35% xuống còn 7%. Hai công ty là MBS và HSC cùng sụt giảm 0,5 điểm phần trăm thị phần. Thậm chí, VNDirect còn mất 0,82 điểm phần trăm thị phần, rơi xuống xếp thứ 7. 3,96% là mức thị phần thấp nhất của CTCK này trong nhiều năm trở lại đây.

Chiều ngược lại, VPBankS ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 10 đơn vị dẫn đầu. Thị phần của VPBankS tăng từ 2,94% quý đầu năm lên 3,57% qua đó leo lên xếp thứ 8, vượt 2 CTCK ngoại là KIS Việt Nam và Mirae Asset.

Nhìn chung, tổng thị phần môi giới của 10 CTCK dẫn đầu đã giảm từ 69,05% quý đầu năm xuống còn 65,19%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ quý 4/2022.