Chuyên gia MASVN: VN-Index đang tích lũy đi lên, 2 nhóm ngành chủ lực kỳ vọng "hút tiền"

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, CTCP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho rằng VN-Index nhiều khả năng vận động theo trạng thái “tích lũy đi lên”.

"Thị trường có thể đan xen các nhịp rung lắc, rũ bỏ, thay vì tăng nóng, song cấu trúc dài hạn vẫn nghiêng về xu hướng tăng điểm", ông Toàn nhấn mạnh.

Điểm tựa chính cho kịch bản này đến từ sự phục hồi của lợi nhuận cốt lõi tại các doanh nghiệp, đặc biệt khi tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng thẩm thấu rõ hơn vào nền kinh tế trong nửa cuối năm.

Bên cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và cải thiện cân đối vốn cho hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tạo ra môi trường vĩ mô thuận lợi hơn. Nếu lãi suất dần hạ nhiệt, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho thị trường chứng khoán.

Dòng vốn FDI và tiến độ giải ngân đầu tư công cũng tiếp tục được xem là những trụ đỡ quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.

Khối ngoại bán ròng vẫn là rủi ro lớn

Ở chiều ngược lại, ông Toàn cho rằng chuỗi bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài là rủi ro đáng lưu ý nhất. Áp lực này không chỉ tạo thêm nguồn cung trên thị trường, mà còn ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Ngoài ra, thị trường vẫn đối mặt với những biến số khó lường từ xu hướng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, căng thẳng địa chính trị và các cú sốc giá hàng hóa toàn cầu, trong đó có dầu mỏ và kim loại quý.

Theo chuyên gia MASVN, các yếu tố này có thể gây ra những xáo trộn vĩ mô đột ngột và làm gia tăng biến động trong ngắn hạn.

Đối với mùa công bố kết quả kinh doanh quý, ông Toàn cho rằng đây sẽ là giai đoạn phân hóa mạnh, thay vì một “bệ phóng” giúp toàn bộ thị trường cùng đi lên.

Nhiều cổ phiếu hiện đã phản ánh một phần rủi ro vĩ mô vào giá và được giao dịch tại vùng định giá trung bình thấp so với lịch sử của chính doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, nếu lợi nhuận quý 2 chỉ đạt kỳ vọng, cổ phiếu nhiều khả năng chủ yếu đi ngang và tích lũy.

Để giá cổ phiếu bứt phá lên vùng cao hơn, doanh nghiệp cần cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận đủ nổi bật, vượt đáng kể dự báo của thị trường, đồng thời duy trì triển vọng tích cực trong các quý tiếp theo.

Nói cách khác, dòng tiền sẽ không tìm đến tất cả các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng, mà ưu tiên những cổ phiếu vừa có kết quả vượt kỳ vọng, vừa sở hữu câu chuyện tăng trưởng đủ rõ ràng.

Ngân hàng và bán lẻ được đặt vào tâm điểm

Theo ông Toàn, dòng tiền trong giai đoạn tới sẽ tìm đến những “vùng trũng tăng trưởng”, trong đó ngân hàng là nhóm đáng chú ý nhất.

Đây là nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn và đủ sức giữ nhịp cho chỉ số. Tuy nhiên, dòng tiền sẽ có xu hướng chọn lọc, tập trung vào các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, bộ đệm dự phòng vững và tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình.

Những ngân hàng có danh mục cho vay gắn với các dự án hạ tầng cũng có thể nhận được sự quan tâm. Các ngân hàng quốc doanh đầu ngành và nhóm ngân hàng tư nhân năng động được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận khả quan so với cùng kỳ. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại do áp lực cân đối vốn và biên lãi thuần thu hẹp.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng được đánh giá tích cực nhờ nền so sánh cùng kỳ thấp. Số liệu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong quý 2 tăng trưởng tốt có thể hỗ trợ kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong ngành, qua đó tạo thêm cơ hội chọn lọc cho dòng tiền.

Nên giữ 30–40% tiền mặt, tránh mua đuổi

Về chiến lược đầu tư, vị chuyên gia Mirae Asset cho rằng giai đoạn hiện tại đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật cao. Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái cân bằng giữa phòng thủ và tìm kiếm cơ hội.

Theo đó, không nên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt quá cao vì có thể bỏ lỡ các vùng giá hấp dẫn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc lạm dụng đòn bẩy tài chính cũng cần được tránh tuyệt đối.

Với nhà đầu tư thông thường, tỷ trọng tiền mặt khoảng 30–40% có thể giúp danh mục duy trì sự chủ động khi thị trường xuất hiện biến động.

Phần vốn còn lại nên được giải ngân từng bước vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng rõ ràng trong các quý tới.

Theo ông Toàn, các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nên được tận dụng để tích lũy cổ phiếu, thay vì mua đuổi khi thị trường tăng mạnh. Trong bối cảnh hiện tại, sự đồng thuận đi lên của toàn thị trường chưa đủ bền vững. Vì vậy, hiệu quả đầu tư nhiều khả năng phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng chọn đúng doanh nghiệp và kỷ luật giải ngân, thay vì chỉ dựa vào xu hướng của VN-Index.