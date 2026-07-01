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Bà Diệu Anh chi gần trăm tỷ đồng "ôm" 15% cổ phần một doanh nghiệp xây dựng

| | Thị trường chứng khoán

Bà Diệu Anh chi gần trăm tỷ đồng "ôm" 15% cổ phần một doanh nghiệp xây dựng

Cá nhân này đã thực hiện giao dịch chỉ trong 1 phiên.

Trong thông báo mới nhất, ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (mã: XMC) đã báo cáo hoàn tất bán hơn 10,7 triệu cổ phiếu XMC. Giao dịch thực hiện trong phiên 1/7. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của vị Chủ tịch này giảm xuống còn 14,67%, tương đương lượng sở hữu còn gần 10,5 triệu cp.

Cùng lúc, một cá nhân là bà Phan Dương Diệu Anh đã báo cáo hoàn tất mua vào đúng lượng cổ phiếu ông Nguyễn Đức Cử bán ra, qua đó sở hữu 15% vốn XMC và chính thức trở thành cổ đông lớn của Xây dựng Xuân Mai ﻿. Trước giao dịch, cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại XMC.

Trong phiên đầu tiên của tháng 7, thị trường ghi nhận lượng cổ phiếu XMC được sang tay theo phương thức thỏa thuận đúng bằng số lượng hai cá nhân trên giao dịch, tổng giá trị hơn 91 tỷ đồng. Giá giao dịch bình quân khoảng 8,500 đồng/cp, thấp hơn khoảng 15% so với thị giá đóng cửa cùng phiên 1/7 (10.000 đồng/cp).

Ông Nguyễn Đức Cử vừa được bầu trở thành Chủ tịch HĐQT Xây dựng Xuân Mai từ cuối năm 2025.

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, Xây dựng Xuân Mai lên kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 2.573 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 86%.

Trong năm nay tới 2027, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chào bán tối đa gần 36 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. giá chào bán 10,000 đồng/cp. Nếu thành công, XMC sẽ tăng vốn lên hơn 1.071 tỷ đồng.

Chốt phiên 6/7, thị giá XMC đạt 10.000 đồng/cp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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