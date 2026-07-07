PNJ tiếp tục giảm sàn “trắng bên mua”, một công ty chứng khoán hạ dự phóng lợi nhuận cả năm 2026

Ngay đầu phiên 7/7, áp lực bán tiếp tục dồn dập đẩy thị giá PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận rơi xuống mức giá sàn. Thị giá hiện còn 50.800 đồng/cp – mức thấp nhất trong vòng 13 tháng trở lại đây.

Dù giá giảm sâu song vẫn có hơn 11 triệu đơn vị chất bán tại mức giá sàn. Tính từ khi vụ việc xảy ra tại công ty con P Lab, thị giá PNJ đã đánh rơi hơn 19%, tương đương vốn hóa bị thổi bay gần 6.300 tỷ đồng.

Trong ngày 6/7, ban lãnh đạo PNJ đã có buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến, chia sẻ các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đồng thời cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các biện pháp ứng phó.

Theo Vietcap, ngay sau khi nắm được thông tin, PNJ đã kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp cho biết đang xử lý vụ việc theo hướng minh bạch, nhất quán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh các sai phạm bị cáo buộc liên quan đến nguyên Giám đốc P-Lab thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của người này, không phải trách nhiệm của công ty.

Ban lãnh đạo cũng khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được thu mua thông qua hai kênh gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp và kim cương mua lại từ khách hàng theo chương trình thu mua của công ty.

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI đánh giá rủi ro ngắn hạn đối với thanh khoản và hoạt động kinh doanh của PNJ là có thể kiểm soát được. Rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm lại nhu cầu mua mới. Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh.

SSI hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 xuống còn 3.333 tỷ đồng (+18% so với năm trước) từ mức 3.569 tỷ đồng (+26% so với năm trước). Theo SSI, đây là câu chuyện về lòng tin và quản trị doanh nghiệp hơn là về lợi nhuận.

Về khả năng mua cổ phiếu quỹ và mua cổ phiếu của người nội bộ, tại ĐHĐCĐ 2025, cổ đông đã thông qua kế hoạch mua lại tối đa 8 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương khoảng 1,6% lượng cổ phiếu lưu hành. Công ty có thể triển khai kế hoạch này khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cũng cho biết HĐQT đang xem xét lại phương án mua cổ phiếu quỹ, đồng thời các giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ có thể được thực hiện theo đúng quy định về công bố thông tin.