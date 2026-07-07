Vietcap dự báo VN-Index có cơ hội trở lại đỉnh cũ, gọi tên 4 cổ phiếu tiềm năng

Trong báo cáo chiến lược tháng 7, Chứng khoán Vietcap cho rằng thị trường chứng khoán vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố vĩ mô tích cực, song nhà đầu tư cũng cần lưu ý rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ. Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán này kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng đỉnh cũ trong kịch bản cơ sở.

Theo Vietcap, một trong những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý là giá dầu thế giới giảm mạnh sau những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, xuống quanh ngưỡng 70 USD/thùng. Diễn biến này kéo giá xăng dầu trong nước giảm nhanh trong tháng 6, góp phần hạ chi phí vận tải và chi phí đầu vào của nhiều ngành, qua đó tạo dư địa để lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế vĩ mô tiếp tục phát đi tín hiệu khả quan. GDP quý II/2026 của Việt Nam tăng 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 8,14% của quý II/2025 và là mức tăng trưởng quý II cao thứ hai kể từ năm 2011. Lũy kế 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, mức cao nhất cho giai đoạn này kể từ năm 2011. Theo Vietcap, kết quả trên củng cố kỳ vọng nền kinh tế sẽ duy trì đà tăng trưởng cao trong nửa cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11,9% của Chính phủ.

Ở chiều ngược lại, Vietcap lưu ý Mỹ đang lên kế hoạch áp dụng mức thuế 12,5% theo Điều khoản 301 liên quan đến lao động cưỡng bức đối với hàng hóa từ Việt Nam, thay thế mức thuế tạm thời 10% theo Điều khoản 122 sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/7/2026. Đây là một trong những yếu tố rủi ro nhà đầu tư cần theo dõi trong thời gian tới.

Về góc độ kỹ thuật, Vietcap đánh giá sau khi vượt lên trên nền tích lũy phía trên đường MA150, quanh mốc 1.800 điểm hình thành đầu tháng 6, chỉ số VNI hiện đang vận động trong một xu hướng tăng giá với hỗ trợ MA50 nằm tại 1.860 điểm và MA20 nằm tại 1.835 điểm.

Điểm đáng ghi nhận là nhịp tăng điểm của VNI đi kèm với mức thanh khoản trung bình, phản ánh việc tăng một cách chọn lọc của các cổ phiếu thành phần, phân bổ ở các ngành Bất động sản, Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính.

Trong kịch bản cơ sở (xác suất 60%), Vietcap quan sát diễn biến thị trường giằng co nhưng mang tích chất củng cố và chưa vi phạm hai hỗ trợ quan trọng MA20 và MA50. Do đó, thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng hiện tại trong tháng 7, hướng lên kiểm định lại mức đỉnh lịch sử gần nhất thiết lập trong tháng 5/2026 tại 1.9001.930 điểm.

Với kịch bản tiêu cực (xác suất 40%), nếu áp lực bán bất ngờ gia tăng tại các cổ phiếu dẫn dắt, khiến thị trường lần lượt vi phạm các hỗ trợ 1.860 điểm và đặc biệt là 1.835 điểm, đà tăng hiện tại của chỉ số sẽ phát ra tín hiệu đảo chiều. Ở kịch bản này, chỉ số có thể sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ của đường MA150 quanh mốc 1.800 điểm một lần nữa.

Về khuyến nghị đầu tư, Vietcap lựa chọn HDB và VCK cho danh mục ngắn hạn dựa trên phân tích kỹ thuật. Trong khi đó, HT1 và FRT là hai cổ phiếu nổi bật trong danh sách theo dõi của đội ngũ phân tích cơ bản nhờ được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn.