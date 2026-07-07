Vàng đứt chuỗi tăng giá, quỹ vàng khổng lồ "xuống tiền" mua ròng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 1,4 tấn vàng trong ngày 6/7 sau phiên bán ròng liền trước, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.003 tấn.

Động thái nâng sở hữu của quỹ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng quay đầu giảm điểm sau chuỗi 3 phiên liên tiếp hồi phục tích cực. Đóng cửa phiên 6/4, giá vàng theo sàn Kitco giảm 0,25% về 4.165 USD/ounce. Đà giảm tiếp tục nối dài sang phiên sáng 7/7, giá vàng đang điều chỉnh về mốc 4.141 USD/ounce.

Mặc dù giá vàng đã điều chỉnh mạnh từ mức cao kỷ lục trên 5.500 USD/ounce, một nhà phân tích kim loại quý cho rằng sự điều chỉnh này hầu như không làm thay đổi các yếu tố cơ bản lạc quan dài hạn của thị trường, và khẳng định giá vẫn có thể kết thúc năm ở mức khoảng 4.600 USD/ounce.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis , cho biết ông đã không chạy theo những biến động của thị trường, giữ nguyên dự báo cuối năm của mình ngay cả khi giá vàng giảm xuống khoảng 4.100 USD/ounce.

"Dự báo của tôi cho cuối năm là 4.600 USD," Dahdah nói. "Khi dự báo ở mức 5.500 USD, mọi người hỏi tại sao tôi không nâng dự báo của mình lên. Sẽ khiến tôi trở thành một nhà phân tích tồi nếu cứ thay đổi quan điểm mỗi khi gió đổi chiều."

Theo Dahdah, giai đoạn tăng giá tiếp theo của vàng sẽ được thúc đẩy ít hơn bởi nhu cầu đầu tư đầu cơ và nhiều hơn bởi hoạt động mua vào trở lại từ khu vực chính phủ khi các ngân hàng trung ương tái thiết dự trữ sau nhiều tháng gián đoạn do cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ gây ra.

Ông lưu ý rằng nhiều ngân hàng trung ương đã buộc phải bán hoặc chuyển đổi một phần dự trữ vàng của mình thành tiền mặt trong cuộc khủng hoảng năng lượng để hỗ trợ tiền tệ trong nước khi giá dầu tăng vọt. Với việc xung đột hiện dường như đã chuyển sang giai đoạn ít căng thẳng hơn và thị trường năng lượng đang ổn định, ông dự đoán các tổ chức này sẽ quay trở lại thị trường.

"Giờ đây, khi cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc, tôi nghĩ các ngân hàng trung ương sẽ có những tháng mua vàng kỷ lục," ông cho hay.