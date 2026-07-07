ACBS chốt thời gian chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 (đợt 1).

Đợt này ACBS sẽ chào bán 10 triệu trái phiếu chia làm 3 mã ký hiệu với số lượng cụ thể như sau:

Nguồn: ACBS

Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo. Trái phiếu được áp dụng lãi suất cố định, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, cụ thể như sau:

Nguồn: ACBS

Thời gian nhận tiền và đăng ký mua trái phiếu từ 28/7 đến 25/8/2026. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 100.000 trái phiếu, nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 1 triệu trái phiếu.

Theo bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026, ACBS dự kiến chào bán tổng cộng 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia làm 3 đợt phát hành, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu. Mỗi đợt sẽ gồm 3 lô trái phiếu kỳ hạn 1-3 năm. Thời gian chào bán từng đợt không quá 90 ngày, khoảng cách giữa 2 đợt phát hành không quá 12 tháng.

Nguồn: ACBS

100% số vốn thu được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Tiến độ sử dụng dự kiến từ tháng 7/2026 đến quý IV/2026.

Hồi cuối tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, ACB dự kiến "rót" thêm 2.000 tỷ đồng để tăng vốn cho ACBS từ 11.000 tỷ đồng lên mức 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số vốn trên sẽ do 4 thành viên HĐTV ACBS làm đại diện. Trong đó, Chủ tịch Đỗ Minh Toàn được ủy quyền đại diện 40% số vốn góp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thái Hân và 2 thành viên là Trịnh Quốc Bảo, Huỳnh Duy Sang mỗi người được ủy quyền đại diện 20% số vốn góp.

Tuy nhiên, đến thời điểm triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 (đợt 1) nêu trên, vốn điều lệ của ACBS vẫn duy trì ở mức 11.000 tỷ đồng.



