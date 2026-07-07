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Một tay to vừa "tung" gần 40 tấn bạc ra thị trường

| | Thị trường chứng khoán

Một tay to vừa "tung" gần 40 tấn bạc ra thị trường

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc chịu áp lực điều chỉnh sau 4 phiên tăng liên tiếp.

Theo dữ liệu cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã quay đầu bán ròng hơn 39 tấn bạc trong ngày 6/7. Trước đó, quỹ đã liên tục có động thái mua bán đan xen nhiều tuần gần đây, phản ánh trạng thái lưỡng lự. Hiện tại, quỹ nắm khoảng 14.900 tấn bạc.

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc chịu áp lực điều chỉnh sau 4 phiên tăng liên tiếp. Chốt phiên 6/7, giá bạc trên sàn Comex (Mỹ) giảm nhẹ 0,6% về vùng 62 USD/ounce.

Diễn biến của bạc hiện chịu chi phối lớn bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo và giá dầu hạ nhiệt đã phần nào làm giảm áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn, song thị trường vẫn chưa loại trừ khả năng Fed tiếp tục thắt chặt trước cuối năm. Theo TD Securities, các quỹ CTA vẫn duy trì vị thế bán ròng đối với nhóm kim loại quý, cho thấy tâm lý phòng thủ chưa thay đổi đáng kể sau nhịp phục hồi gần đây.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là biên bản cuộc họp FOMC, dự kiến cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất. Bên cạnh đó, diễn biến tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro cần theo dõi, dù giá dầu đã lùi về gần mức trước xung đột khi dòng chảy năng lượng được nối lại và nguồn cung OPEC+ gia tăng.

Ở góc độ vĩ mô, đồng USD duy trì tương đối ổn định, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng quanh 4,48%. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục gây sức ép lên bạc và các tài sản không sinh lãi, qua đó phần nào lý giải việc dòng vốn ETF vẫn thận trọng dù giá bạc đã có chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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