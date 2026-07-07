Người nhà Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung muốn gom thêm cổ phiếu PNJ

Ông Cao Ngọc Duy vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Duy đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ theo phương thức Khớp lệnh, thỏa thuận nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/7/2026 đến ngày 7/8/2026. Nếu giao dịch thành công như đăng ký, ông Cao Ngọc Duy sẽ nâng sở hữu từ 13.534.960 cổ phần (2,64%) lên 13.834.960 cổ phần (2,7%).

Được biết, ông Cao Ngọc Duy là em trai bà Cao Thị Ngọc Dung- Chủ tịch HĐQT PNJ. Theo báo cáo của ông Duy, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang sở hữu 15.021.283 cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ 2,93% vốn điều lệ.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu PNJ, ngày 15/6/2026, ông Đào Trung Kiên- Thành viên HĐQT-Giám đốc cao cấp của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, đã bán ra thành công 561.199 cổ phần bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Đào Trung Kiên đã giảm sở hữu từ 979.665 cổ phần (0,19%) về 418.466 cổ phần (0,08%).

Ở chiều ngược lại, ông Đào Anh Dũng- bố ruột ông Đào Trung Kiên, đã mua vào lượng cổ phiếu đúng bằng số lượng ông Kiên bán ra cũng trong phiên 15/6; nâng sở hữu từ 0% lên 0,11% vốn PNJ.

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Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh thu thuần ghi nhận hơn 17.245,2 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu thuần trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ đóng góp từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của PNJ đạt hơn 3.440,9 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 52,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 39%. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 37 tỷ đồng lên gần 55,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34,4%, lên mức hơn 1.352 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 222,1 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Kết thúc quý đầu năm 2026, PNJ báo lãi ròng đạt hơn 1.467,4 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lãi ròng của một quý cao nhất của PNJ từ trước đến nay.

PNJ cho biết, mặc dù chi phí hoạt động tăng so với cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ các hoạt động hỗ trợ bán hàng trong giai đoạn cao điểm, đồng thời chịu tác động từ việc điều chỉnh chi phí lương và phúc lợi định kỳ hàng năm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, qua đó góp phần giúp lợi nhuận sau thuế được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PNJ giảm 2,3% so với đầu năm, xuống còn gần 19.692,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 13.419 tỷ đồng, chiếm 68,1% tổng tài sản; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.586,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 923,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.291,6 tỷ đồng, giảm 23,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.893,6 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng nợ.



