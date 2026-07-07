Chủ tịch UBCKNN chỉ ra yếu tố quyết định để chứng khoán Việt Nam thu hút dòng vốn ngoại

Thị trường chứng khoán giữ vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế

Phát biểu khai mạc hội nghị "Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế" sáng 7/7, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và phát triển khoa học - công nghệ, việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng chủ yếu đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, thị trường chứng khoán có lợi thế trong việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Thông qua hoạt động phát hành chứng khoán, dòng vốn sẽ được phân bổ đến các doanh nghiệp có chiến lược phát triển rõ ràng, năng lực quản trị tốt và sử dụng vốn hiệu quả, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực của nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBCKNN, việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán không chỉ giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực tài chính mà còn tạo động lực nâng cao chất lượng quản trị, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, từ đó nâng cao uy tín, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn.

Ở góc độ nền kinh tế, mỗi đợt phát hành thành công không chỉ mang lại nguồn vốn cho doanh nghiệp mà còn góp phần mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy đầu tư, tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP.

Theo bà Phương, thời gian qua Bộ Tài chính và UBCKNN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 763.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị phát hành cổ phiếu đạt 114.000 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt gần 149.000 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

Theo Chủ tịch UBCKNN, những kết quả trên phản ánh nhu cầu mở rộng đầu tư của doanh nghiệp cũng như niềm tin ngày càng được củng cố của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nâng hạng chỉ là cơ hội, muốn hút vốn ngoại cần nhiều doanh nghiệp chất lượng﻿

Đề cập đến việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025, Chủ tịch UBCKNN cho rằng việc nâng hạng sẽ góp phần nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư quốc tế, cải thiện thanh khoản, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp huy động nguồn vốn trung và dài hạn.

Tuy nhiên, việc nâng hạng mới chỉ mở ra cơ hội, còn khả năng chuyển hóa cơ hội đó thành dòng vốn thực chất phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của các doanh nghiệp phát hành.

" Các quỹ đầu tư quốc tế chỉ có thể giải ngân khi thị trường có nhiều doanh nghiệp đủ quy mô, quản trị tốt, minh bạch, sử dụng vốn hiệu quả và có các sản phẩm đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư " bà Phương nói.

Theo người đứng đầu UBCKNN, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng vận hành thị trường, việc thúc đẩy doanh nghiệp chủ động huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu sẽ là yếu tố quyết định để chuyển hóa cơ hội nâng hạng thành dòng vốn thực sự, qua đó phục vụ tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Doanh nghiệp minh bạch sẽ giảm chi phí huy động vốn

Đề cập đến khuôn khổ pháp lý, Chủ tịch UBCKNN cho biết sau một năm triển khai Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nhiều quy định mới đã phát huy hiệu quả. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn, trong đó quy trình IPO gắn với niêm yết chỉ còn khoảng 30 ngày, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu minh bạch và quản lý.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo bà Phương, điểm cốt lõi của nghị định là tạo sự cân bằng giữa hai mục tiêu: tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng doanh nghiệp phát hành, tăng trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và sử dụng vốn đúng mục đích.

"Khi doanh nghiệp phát hành minh bạch, quản trị tốt, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện đầy đủ các cam kết với nhà đầu tư, chính doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi thông qua việc nâng cao uy tín, giảm chi phí huy động vốn và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trong nước cũng như quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, bền vững và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế," bà Phương nói.

Theo Chủ tịch UBCKNN, thời gian tới cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn, thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận các dòng vốn trong và ngoài nước.