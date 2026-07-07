Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 2/2026: Lợi nhuận tăng vọt 38%, dư nợ margin cao kỷ lục

CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2026 với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý 2, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến chủ yếu từ hoạt động tự doanh và cho vay.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 88%, lên 326 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 125 tỷ đồng, tăng 65%, trong khi lãi từ cho vay và phải thu tăng 51% lên 465 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 15% so với cùng kỳ, còn 164 tỷ đồng. Doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 11 tỷ đồng, tăng 12%.

Cùng với đà tăng của doanh thu, chi phí hoạt động trong quý 2 của MBS cũng tăng 53%, lên 433 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 146% lên 263 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 78% lên 314 tỷ đồng, trong khi chi phí môi giới giảm 6% còn 152 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 377 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, tăng 36% và cũng nhích khoảng 3% so với quý đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của MBS đạt 2.215 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025. Như vậy sau 6 tháng, MBS đã hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.﻿

Nguồn: BCTC quý 2/2026 của MBS.

Thời điểm cuối quý 2/2026, khoản mục FVTPL của MBS có giá trị thị trường hơn 3.024 tỷ đồng, giảm 92 tỷ so với thời điểm cuối quý 1. Đây chủ yếu là giấy tờ có giá khác (1.706 tỷ), trái phiếu (1.273 tỷ), cổ phiếu (1 tỷ) và chứng chỉ quỹ (45 tỷ). Đáng chú ý, MBS đã giảm mạnh quy mô danh mục cổ phiếu trong quý 2/2026. Cuối quý 1, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này vẫn ở mức gần 100 tỷ đồng.﻿

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá trị 5.508 tỷ, giảm 1.027 tỷ trong quý 2 vừa qua. Dư nợ cho vay margin và UTTB của MBS tại thời điểm 30/6/2026 đạt 16.828 tỷ, tăng mạnh 1.300 tỷ so với đầu quý 2. Riêng dư nợ margin đạt 16.670 tỷ, tăng hơn 1.800 tỷ so với đầu quý và cũng là mức dư nợ margin cao nhất trong lịch sử của MBS.﻿