Lập tổ giám sát đặc biệt sau vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông tin về vụ việc liên quan đến công ty con là Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Văn bản của PNJ cho hay, căn cứ thông tin được cơ quan chức năng công bố, P-Lab xác định việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, về hành vi buôn lậu là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đã gửi báo cáo vụ việc đến công ty mẹ là PNJ.

PNJ khẳng định P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Hiện nay, mọi hoạt động của PNJ vẫn đang duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab, đồng thời Hội đồng quản trị của Công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập.

Sau vụ việc xảy ra tại Công ty con, cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực bán dồn dập trên sàn. Thị giá rơi xuống mức giá sàn phiên thứ 3 liên tiếp, hiện còn 50.800 đồng/cp – mức thấp nhất trong vòng 13 tháng trở lại đây. Vốn hóa bị thổi bay gần 6.300 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày 6/7, ban lãnh đạo PNJ đã có buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến, chia sẻ các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đồng thời cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các biện pháp ứng phó.

Theo Vietcap, ngay sau khi nắm được thông tin, PNJ đã kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp cho biết đang xử lý vụ việc theo hướng minh bạch, nhất quán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh các sai phạm bị cáo buộc liên quan đến nguyên Giám đốc P-Lab thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của người này, không phải trách nhiệm của công ty.

Ban lãnh đạo cũng khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được thu mua thông qua hai kênh gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp và kim cương mua lại từ khách hàng theo chương trình thu mua của công ty.

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Được biết, ông Đặng Ngọc Thảo còn là em trai bà Đặng Thị Lài, thành viên HĐQT PNJ, người đồng hành cùng doanh nghiệp từ năm 1990.