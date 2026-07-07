Ông Mai Nhật Thanh xin từ nhiệm

Ngày 6/7, CTCP Dược Trung ương Mediplantex (mã: MED) công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Mai Nhật Thanh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Thanh cho biết sau thời gian cân nhắc về định hướng và kế hoạch công việc cá nhân, ông đã thông báo tới HĐQT về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/8/2026.

Do đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông Thanh đề nghị HĐQT xem xét, thực hiện các thủ tục thuộc thầm quyền để bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và người điều hành thay thế trước ngày 31/08/2026.

Động thái xin từ nhiệm của CEO diễn ra ngay sau ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/6. Tại đại hội, Mediplantex đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 412 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 15 tỷ đồng, giảm 27%.

Ban lãnh đạo Mediplantex cho biết kế hoạch kinh doanh được xây dựng trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro bất ổn và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, tình trạng biến động tỷ giá ngoại tệ, chi phí nguyên liệu nhập khẩu tăng cao (do khoảng 90% nguyên liệu phụ thuộc vào nhập khẩu) và những vướng mắc làm kéo dài thời gian cấp số đăng ký thuốc cũng là những yếu tố gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, công ty sẽ tập trung củng cố hệ sinh thái sản phẩm cốt lõi. Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp hiện đang sản xuất trên 200 sản phẩm thuốc các loại. Trong đó, danh mục sản phẩm bao phủ nhiều nhóm điều trị như thuốc kháng sinh, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, tim mạch, tiểu đường, thần kinh an thần, chức năng gan và đường ruột cho trẻ em,....

Bên cạnh các dòng tân dược, công ty sẽ ưu tiên phát triển nhóm sản phẩm chủ lực có nguồn gốc từ dược liệu. Đồng thời, doanh nghiệp triển khai ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực ERP (phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể) vào hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại danh mục hàng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á nhằm tăng doanh thu.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, ﻿doanh thu thuần của Mediplantex đạt 89 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 7 tỷ đồng, tăng 164% và hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Kết quả này có đóng góp từ khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi giúp giảm 28% chi phí quản lý doanh nghiệp.