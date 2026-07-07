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Phiên 7/7: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, tung hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu trên HOSE

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 7/7: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, tung hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu trên HOSE

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 43 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, VN-Index đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Chốt phiên 7/7, chỉ số tăng 4,75 điểm lên 1.848 điểm, với thanh khoản trên HoSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 43 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 43 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 164 tỷ đồng. Theo sau, HBD và VND là mã tiếp theo được gom mạnh 54 và 41 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 203 tỷ đồng. Theo sau là MSN và SHB, lần lượt bị bán ròng 182 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NVB, THD, C69.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 10 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 2 tỷ, KSF, VC3, HUT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TVN được khối ngoại mua 1,7 tỷ đồng. Theo sau, HNG và ABB cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, DDV, , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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