Hàng triệu cổ phiếu PNJ được “giải cứu”

Cổ phiếu PNJ tiếp tục chìm trong áp lực bán tháo khi giảm hết biên độ phiên thứ ba liên tiếp, trong khi lượng dư bán tại giá sàn vẫn ở mức lớn và chưa xuất hiện lực cầu đủ mạnh để đảo chiều.

Sau ba phiên lao dốc, thị giá PNJ đã mất hơn 19% về mức 50.800 đồng/cp chốt phiên 7/7, qua đó kéo vốn hóa doanh nghiệp “bốc hơi” gần 6.300 tỷ đồng về còn chưa đầy 26.000 tỷ đồng.

Dù vậy, vẫn có hơn 2,7 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh trong ba phiên gần nhất, tương ứng một bộ phận nhà đầu tư đã tìm được bên mua để thoát hàng giữa lúc thanh khoản bị “đóng băng” tại giá sàn. Trong trường hợp cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực giảm sâu ở những phiên kế tiếp, số cổ phiếu này có thể được xem là đã tạm thời được “giải cứu” khỏi chuỗi giảm giá.

Tuy nhiên, con số 2,7 triệu đơn vị vẫn khá khiêm tốn so với lượng cổ phiếu liên tục xếp hàng chờ bán. Đóng cửa phiên 7/7, vẫn còn 12,5 triệu cổ phiếu "chất sàn" chờ khớp. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, song chưa đủ lớn để hấp thụ nguồn cung và tạo ra một nhịp cân bằng thực sự cho PNJ.

Lập tổ giám sát đặc biệt sau vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương

Cập nhật mới nhất, PNJ vừa thông tin về vụ việc liên quan đến công ty con là Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Văn bản của PNJ cho hay, căn cứ thông tin được cơ quan chức năng công bố, P-Lab xác định việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, về hành vi buôn lậu là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đã gửi báo cáo vụ việc đến công ty mẹ là PNJ.

PNJ khẳng định P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Hiện nay, mọi hoạt động của PNJ vẫn đang duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab, đồng thời Hội đồng quản trị của Công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI đánh giá rủi ro ngắn hạn đối với thanh khoản và hoạt động kinh doanh của PNJ là có thể kiểm soát được. Rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm lại nhu cầu mua mới. Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh.

SSI hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 xuống còn 3.333 tỷ đồng (+18% so với năm trước) từ mức 3.569 tỷ đồng (+26% so với năm trước). Theo SSI, đây là câu chuyện về lòng tin và quản trị doanh nghiệp hơn là về lợi nhuận.