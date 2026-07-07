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Khai trừ Đảng Nguyên Phó tổng giám đốc ACV Đỗ Tất Bình

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Khai trừ Đảng Nguyên Phó tổng giám đốc ACV Đỗ Tất Bình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Đỗ Tất Bình - Nguyên Phó tổng giám đốc ACV đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Chiều 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo kỳ họp thứ 8 (ngày 17/6 và 6, 7/7) cho biết sau khi xem xét báo cáo đề nghị kỷ luật của Đảng bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ủy ban Kiểm tra kết luận ông Đỗ Tất Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Bình "gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật".

Trước đó, tại họp báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an ngày 2/7, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, 31 người đang bị điều tra về bốn tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Tham ô tài sản.

Trong đó, ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bị điều tra hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản.

Ngày 18/3, Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đến giữa tháng 5, ông Phiệt bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Hà Linh

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