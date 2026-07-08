Ba kịch bản cho chứng khoán Việt Nam trong tháng 7

Trong báo cáo chiến lược tháng 7, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá bối cảnh vĩ mô đang xuất hiện nhiều chuyển biến tích cực hơn so với giai đoạn trước.

Rủi ro địa chính trị tại Trung Đông dần hạ nhiệt, qua đó làm giảm áp lực lên giá năng lượng và cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu. Trong nước, tỷ giá USD/VND duy trì ổn định, mặt bằng lãi suất có dấu hiệu bớt căng thẳng, trong khi Chính phủ tiếp tục thể hiện quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng thông qua nhiều chính sách hỗ trợ.

Cùng với nền tăng trưởng GDP tích cực và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 duy trì đà khả quan, TPS cho rằng những yếu tố này đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo nền tảng thuận lợi hơn cho thị trường chứng khoán trong tháng 7.

Vĩ mô bớt áp lực, thị trường bước vào giai đoạn “mua kỳ vọng”

Đội ngũ phân tích TPS nhận định, sự ổn định của tỷ giá không trực tiếp kéo giá cổ phiếu đi lên, nhưng đóng vai trò là điều kiện nền tảng giúp duy trì môi trường đầu tư thuận lợi. Khi rủi ro tỷ giá được kiểm soát, áp lực lên chính sách tiền tệ giảm bớt, đồng thời niềm tin vào khả năng ổn định kinh tế vĩ mô được củng cố.

Điều này có thể hỗ trợ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, giúp dòng tiền tập trung nhiều hơn vào triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế, thay vì phải ưu tiên các yếu tố phòng thủ.

Mặt bằng lãi suất cũng được kỳ vọng bước vào giai đoạn ổn định hơn sau thời gian dài chịu áp lực tăng. Dù chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng một chu kỳ giảm lãi suất mạnh trong ngắn hạn, việc lãi suất huy động tại các kỳ hạn trung và dài hạn bắt đầu hạ nhiệt, cùng định hướng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy rủi ro lãi suất đang dần suy giảm.

Diễn biến này góp phần cải thiện kỳ vọng về môi trường tài chính, giảm áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ tâm lý trên thị trường chứng khoán.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc Chính phủ cập nhật kịch bản tăng trưởng với mục tiêu GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Để hoàn thành kế hoạch này, nền kinh tế cần tăng trưởng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm.

Theo TPS, ý nghĩa đối với thị trường chứng khoán không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà còn đến từ kỳ vọng về cường độ triển khai các chính sách hỗ trợ. Việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, duy trì chính sách tài khóa theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, ổn định lãi suất, định hướng tín dụng vào sản xuất và các dự án trọng điểm, cũng như tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết thúc quý 2/2026, GDP tăng 8,39%; tính chung 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 8,18%. Đây được xem là nền tảng tích cực để củng cố kỳ vọng về triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong các quý tiếp theo.

TPS nhận định tháng 7 có thể là giai đoạn thị trường bước vào trạng thái “mua kỳ vọng” trước mùa công bố báo cáo tài chính quý 2. Kỳ vọng này được xây dựng trên nền tảng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1 tăng bình quân 38% so với cùng kỳ.

" Đáng chú ý, nhiều nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng vẫn đang giao dịch dưới mức định giá P/B trung bình 5 năm. Điều này cho thấy dư địa tái định giá vẫn còn nếu kết quả kinh doanh quý 2 tiếp tục duy trì tích cực ", báo cáo nêu rõ.

Ba kịch bản cho VN-Index trong tháng 7

Về diễn biến kỹ thuật, TPS đánh giá cấu trúc của VN-Index vẫn nghiêng về xu hướng tích cực sau khi hoàn tất nhịp điều chỉnh trung hạn từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6.

Việc chỉ số hình thành vùng đáy sau cao hơn đáy trước và tái tích lũy thành công quanh các đường trung bình động ngắn hạn cho thấy lực cầu vẫn duy trì vai trò nâng đỡ. Kết phiên 2/7, VN-Index đóng cửa tại 1.866,35 điểm và đứng trên toàn bộ hệ thống đường trung bình động, qua đó củng cố triển vọng tích cực trong cả ngắn và trung hạn.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là yếu tố cần theo dõi khi giá trị giao dịch chưa cải thiện tương xứng với nhịp phục hồi của chỉ số. Điều này có thể hạn chế khả năng mở rộng xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Trong kịch bản cơ sở , TPS dự báo VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng và lần lượt kiểm định các vùng kháng cự 1.895 điểm và 1.930 điểm. Kịch bản này dựa trên giả định thanh khoản duy trì ổn định, trong khi áp lực chốt lời chỉ xuất hiện ở mức vừa phải và chưa đủ làm gián đoạn xu hướng.

Ở kịch bản tích cực , nếu VN-Index vượt thành công mốc 1.930 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 5/2026, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt, chỉ số có thể bước vào nhịp tăng mới với vùng mục tiêu 1.977–2.030 điểm. Dòng tiền gia tăng trong quá trình bứt phá sẽ là yếu tố quan trọng củng cố độ tin cậy của xu hướng.

Ngược lại, trong kịch bản tiêu cực , nếu thanh khoản tiếp tục suy giảm và áp lực bán lan rộng, VN-Index có thể điều chỉnh về khu vực 1.800 điểm. TPS đánh giá đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, đồng thời là đáy được thiết lập trong tháng 6 và khu vực hội tụ của nhiều ngưỡng hỗ trợ trung, dài hạn.

Theo đó, dù triển vọng tháng 7 vẫn nghiêng về chiều tích cực, khả năng VN-Index tiến tới các vùng điểm số cao hơn sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền trong mùa báo cáo tài chính quý 2.