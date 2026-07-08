Dragon Capital chỉ ra nghịch lý trên thị trường chứng khoán, gọi tên hai cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn Giám đốc Nghiệp vụ Cấp cao Chứng khoán tại Dragon Capital cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2026 với nhiều biến động khi các yếu tố như thay đổi lãi suất, căng thẳng Mỹ - Iran và sự thận trọng trước các biến số vĩ mô gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Theo thống kê của quỹ, khoảng 70% số cổ phiếu trong rổ VN-Index (274/396 mã) giảm giá so với cuối năm 2025. Chỉ có 117 mã tăng giá, trong khi 5 mã đi ngang, cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng.

Dragon Capital cho rằng trong bối cảnh đó, hiệu suất của các quỹ đầu tư cũng khó tránh khỏi tác động từ diễn biến chung của thị trường, trong đó có DCDS.

Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, quỹ vẫn duy trì mức sinh lời cao hơn chỉ số tham chiếu. Tính đến ngày 30/6/2026, DCDS ghi nhận mức tăng trưởng lũy kế hơn 70% trong 3 năm, tương đương lợi nhuận bình quân 19,4%/năm, cao hơn mức 18,4% của VN-Index. Trong chu kỳ 10 năm, lợi nhuận bình quân của quỹ đạt trên 14%/năm, so với 11,4%/năm của chỉ số.

Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng 50-60% nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm

Theo Dragon Capital, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, quỹ đã rà soát và tái cơ cấu danh mục đầu tư. Những khoản đầu tư không còn đáp ứng luận điểm ban đầu được điều chỉnh, trong khi tỷ trọng được gia tăng ở các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh vững chắc nhưng đang được thị trường định giá thấp hơn giá trị nội tại.

Quỹ cho biết sự lệch pha giữa kết quả kinh doanh và diễn biến giá cổ phiếu là điểm đáng chú ý trong nửa đầu năm. Một số doanh nghiệp trong danh mục như Hòa Phát và Thế Giới Di Động vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 50-60%, song giá cổ phiếu lại giảm theo xu hướng chung của thị trường. Theo Dragon Capital, điều này cho thấy giá cổ phiếu tại doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ giá trị nội tại.

Quỹ đánh giá lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026 có thể tăng khoảng 16-17%, qua đó tạo nền tảng cho triển vọng trung và dài hạn của thị trường. Song song với đó, quỹ sẽ tiếp tục quản lý danh mục theo hướng linh hoạt nhằm thích ứng với những biến động ngắn hạn.

Đối với nhà đầu tư, Dragon Capital cho rằng việc danh mục trải qua các giai đoạn 6-12 tháng có hiệu suất không tích cực là điều thường xảy ra trong một chu kỳ đầu tư kéo dài khoảng 10 năm. Nếu duy trì nắm giữ từ 3 năm trở lên, kết quả đầu tư thường khả quan hơn.

Vì vậy, Dragon Capital khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược đầu tư dài hạn, đều đặn và tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để tích lũy tài sản.