Nhà đầu tư nước ngoài bán gần 800 nghìn cổ phiếu PNJ sau biến cố kim cương

Sau biến cố liên quan đến cựu lãnh đạo P-Lab, áp lực bán đối với cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) không chỉ đến từ nhà đầu tư trong nước mà còn lan sang khối ngoại.

Chỉ trong ba phiên giao dịch ngày 3/7, 6/7 và 7/7, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 764.000 cổ phiếu PNJ, tương ứng giá trị khoảng 42 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn cổ phiếu này liên tục giảm hết biên độ, với lượng dư bán tại giá sàn duy trì ở mức cao.

Tính từ đầu năm đến ngày 7/7, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng hơn 4,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng giá trị khoảng 226 tỷ đồng, qua đó khiến room ngoại tại doanh nghiệp "hở" khoảng 4,3 triệu đơn vị.

Việc room ngoại mở rộng là diễn biến đáng chú ý bởi PNJ từng là một trong những cổ phiếu thường xuyên kín hoặc gần kín tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, room trống gia tăng trong bối cảnh khối ngoại đẩy mạnh bán ra chưa đồng nghĩa lực cầu mới sẽ lập tức xuất hiện, đặc biệt khi tâm lý thị trường đối với cổ phiếu vẫn còn thận trọng.

Trên thị trường, PNJ đã trải qua ba phiên giảm sàn liên tiếp, qua đó đánh rơi hơn 19% thị giá, về vùng 50.800 đồng/cp. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó bị thổi bay gần 6.300 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Diễn biến tiêu cực của PNJ xuất hiện sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, cựu Giám đốc P-Lab, bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Phía P-Lab cho biết vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân của cựu lãnh đạo, đồng thời khẳng định hoạt động kiểm định vẫn diễn ra bình thường và doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng.

Trong ngày 6/7, ban lãnh đạo PNJ đã có buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến, chia sẻ các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đồng thời cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các biện pháp ứng phó.

Theo Vietcap, ngay sau khi nắm được thông tin, PNJ đã kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp cho biết đang xử lý vụ việc theo hướng minh bạch, nhất quán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Ở một diễn biến khác, PNJ cũng khẳng định mọi hoạt động tại doanh nghiệp này vẫn đang duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab, đồng thời Hội đồng quản trị của Công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập.﻿

Theo nhiều nhận định, niềm tin tiêu dùng, nhất là sản phẩm kim cương vốn chiếm 33% doanh thu trang sức của PNJ có thể bị ảnh hưởng. Tại báo cáo gần đây, Chứng khoán SSI đã ﻿ hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 xuống còn 3.333 tỷ đồng (+18% so với năm trước) từ mức 3.569 tỷ đồng (+26% so với năm trước). Theo SSI, đây là câu chuyện về lòng tin và quản trị doanh nghiệp hơn là về lợi nhuận.