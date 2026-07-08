BIDV chốt ngày chi hơn 3.200 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, MCK: BID, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 20/7/2026 tới đây, BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng.

Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán dự kiến 20/8/2026.

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Trong một diễn biến khác, ngày 26/6/2026, BIDV đã chào bán thành công 500 trái phiếu mã BID12609 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2032.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 9 được BIDV phát hành kể từ đầu năm đến nay, lãi suất cố định 8,1%/năm.

Trước đó 2 ngày (ngày 24/6/2026), BIDV cũng đã đã phát hành 150 trái phiếu mã BID12607 và 150 trái phiếu mã BID12608 cùng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành của 2 lô này là 300 tỷ đồng.

2 lô này có kỳ hạn lần lượt là 6 năm và 10 năm; tương ứng ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/6/2032 và 24/6/2036; lãi suất 8- 8,1%/năm.

Xa hơn, ngày 12/6/2026, BIDV đã chào bán thành công lô trái phiếu mã BID12605 có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 12/6/2032.

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, trước đó BIDV đã công bố Nghị quyết về việc phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương ứng 6,8433% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 4.982 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II, quý III năm 2026. Nếu thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ gần 72.800,7 tỷ đồng lên mức hơn 77.782,6 tỷ đồng.



