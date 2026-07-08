DNSE vào Top 8 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX Quý II/2026

Theo báo cáo mới công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNSE tiếp tục duy trì vị trí Top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong Quý II/2026 với 25,38% thị phần.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, công ty đạt 25,47% thị phần, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong hai công ty chứng khoán nắm giữ thị phần vượt trội trên thị trường phái sinh.

Đến nay, với xấp xỉ 25,5% thị phần chứng khoán phái sinh, quy mô thị phần của DNSE hiện lớn gấp hơn 6 lần so với thời điểm lần đầu gia nhập Top 10 vào Quý I/2024, đồng thời duy trì vị trí Top 2 thị phần trong 7 Quý liên tiếp.

DNSE duy trì Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh 7 Quý liên tiếp, thị phần 6 tháng đầu năm 2026 đạt xấp xỉ 25,5% (Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Như vậy, chỉ sau khoảng ba năm chính thức gia nhập thị trường chứng khoán phái sinh, từ con số gần như bằng 0, DNSE đạt được những bước tiến vượt bậc về thị phần. Đà tăng trưởng liên tục cho thấy năng lực mở rộng khách hàng và sức cạnh tranh ngày càng rõ nét của công ty chứng khoán công nghệ này trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Quy mô thị phần của DNSE hiện lớn gấp hơn 6 lần so với thời điểm lần đầu gia nhập Top 10 vào Quý I/2024, và duy trì vị trí Top 2 thị phần trong 7 quý liên tiếp (Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Bên cạnh đó, trong Quý II/2026, DNSE cũng góp mặt trong nhóm các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX.

DNSE đứng ở vị trí Top 8 với 2,88% thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX, khẳng định sức tăng trưởng thị phần trên cả mảng cơ sở lẫn phái sinh của công ty chứng khoán công nghệ này.

DNSE đứng ở vị trí thứ 8 với 2,88% thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX Quý II/2026 (Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngoài việc đầu tư ra mắt các tính năng như Ý tưởng đầu tư, Trợ lý chứng khoán ảo Ensa cập nhật thị trường và cổ phiếu, các gói vay margin cạnh tranh, miễn lãi..., DNSE cũng liên tục tổ chức các chương trình thu hút, thúc đẩy nhà đầu tư giao dịch.

Hiện tại, DNSE đang triển khai "Marathon Tiếp sức" dành cho nhà đầu tư chứng khoán cơ sở diễn ra từ 15/6/2026 tới 15/9/2026, với tổng giải thưởng lên tới 550 triệu đồng.

Cuộc thi thường niên "Lướt sóng Phái sinh" và "Live Battle – Lướt sóng Phái sinh" cũng đang diễn ra tới cuối năm 2026, với chuỗi giải thưởng tuần, tháng, quý hấp dẫn. Với hơn 22.000 nhà đầu tư đăng ký tham gia trong gần 3 năm triển khai, "Lướt sóng Phái sinh" đã trở thành sân chơi sôi nổi, không thể thiếu với cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán phái sinh.

DNSE hiện sở hữu trên 1,7 triệu tài khoản khách hàng và liên tục ghi nhận những bước tiến về thị phần những năm gần đây. Theo Ban lãnh đạo DNSE, việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, chăm sóc và phát triển cộng đồng nhà đầu tư cá nhân luôn là chiến lược trọng tâm DNSE hướng tới.

Vừa qua, công ty chứng khoán công nghệ này là một trong những đơn vị tiên phong hoàn tất kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNeID, cho phép nhà đầu tư hoàn tất mở tài khoản trong khoảng 1 phút mà không cần quét NFC từ căn cước công dân, qua đó đơn giản hóa hành trình gia nhập thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân.

DNSE cũng là một trong những công ty chứng khoán tiên phong hoàn thiện hạ tầng giao dịch, lưu ký và thanh toán, tham gia vận hành thị trường carbon Việt Nam ngay từ phiên giao dịch chính thức đầu tiên vào ngày 29/6/2026, đón đầu tiềm năng phát triển các dịch vụ tài chính bền vững trong tương lai.