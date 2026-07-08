Quỹ “khổng lồ” vừa bán gần 3 tạ vàng trong 1 đêm

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust (GLD) vừa bán ra gần 3 tạ vàng trong ngày 7/7 sau khi mua khá mạnh (hơn 1,4 tấn) trong ngày đầu tuần. Hiện tại, GLD đã giảm sở hữu xuống còn 1.002,5 tấn, tương ứng giá trị khoảng 132 tỷ USD.

Động thái của GLD diễn ra trong bối cảnh giá vàng quay đầu điều chỉnh sau khi có nhịp hồi về gần 4.200 USD/oz. Kết thúc ngày 7/7, giá vàng trên COMEX dừng ở mức 4.106 USD/oz, giảm 1,4% so với phiên trước nhưng vẫn cao hơn đôi chút so với vùng đáy hồi cuối tháng 6.

Theo JPMorgan, nhu cầu vàng từ các phân khúc cốt lõi sẽ không tăng trưởng mạnh mẽ như kỳ vọng trước đó, và điều này sẽ giới hạn đà tăng của giá vàng thế giới ở ngưỡng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce vào quý IV năm nay.

JPMorgan dự báo giá vàng sẽ theo xu hướng giảm do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành các đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn.

JPMorgan nhận định vàng hoàn toàn có khả năng nới rộng đà tăng trưởng sang năm 2027, khi các hoạt động mua ròng tích trữ của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu vật chất thực tế trên thị trường được củng cố mạnh mẽ.

Không mấy lạc quan về triển vọng giá vàng, Saxo Bank vừa đưa ra nhận định: Giá vàng chưa thể vượt qua mức kháng cự ban đầu trên 4.200 USD/ounce. Tuy vậy, giai đoạn tồi tệ nhất của áp lực bán ra trong đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng qua có thể đã kết thúc.

ông Ole Hansen – Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank – cho biết biến giá trên thị trường vàng đang chuyển từ trạng thái thanh lý vị thế sang giai đoạn tích lũy và xây dựng nền giá. "Thị trường đã chuyển từ giai đoạn được mua vào mạnh mẽ sang giai đoạn tích lũy có chọn lọc. Diễn biến tiếp theo nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các điều kiện vĩ mô", ông Ole Hansen nhận xét.

Chuyên gia Saxo Bank cũng cho hay, giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Mỹ. Mặc dù thị trường vẫn dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay, nhưng các dự báo về việc tăng lãi suất mạnh tay đã bị điều chỉnh giảm sau khi dữ liệu việc làm đáng thất vọng được công bố vào tuần trước, cho thấy chỉ có 57.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 6.