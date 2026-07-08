PNJ được “giải cứu”

Sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu PNJ đã đươc giải cứu ngay đầu phiên 8/7. Toàn bộ lượng dư bán sàn đã được hấp thụ hết đẩy thanh khoản của cổ phiếu lên cao kỷ lục chỉ ít phút sau khi mở phiên. Dù vẫn đang giảm điểm nhưng việc cổ phiếu bắt đầu có thanh khoản vẫn là một tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư đang “kẹp hàng”.

Trước đó, cổ phiếu PNJ đã rơi sâu sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương. Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã lên tiếng trấn an khách hàng, cổ đông.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ. Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương.

Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Doanh nghiệp cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Theo báo cáo cập nhật từ Vietcap, HĐQT PNJ cũng đã tiến hành rà soát toàn diện hệ thống quản trị và tuân thủ của P-Lab, tập trung củng cố các cơ chế kiểm soát nội bộ. Một cơ chế giám sát chuyên trách mới gồm hai đại diện độc lập phụ trách quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ đã được thiết lập, báo cáo trực tiếp lên HĐQT. Trên cơ sở kết quả rà soát, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện khung quản trị của P-Lab theo các thông lệ tốt nhất.

Liên quan đến mối quan hệ gia đình giữa nguyên Giám đốc P-Lab Đặng Ngọc Thảo và thành viên HĐQT PNJ Đặng Thị Lài, doanh nghiệp khẳng định luôn duy trì sự tách bạch giữa chức năng điều hành, kiểm soát và giám sát theo đúng khung quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng nhắc lại rằng cổ đông đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2026 và công ty sẽ cân nhắc triển khai khi cần thiết.

Báo cáo mới công bố của SSI Research nhận định những giải trình này giúp giảm bớt lo ngại về tác động ngắn hạn đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tổ chức phân tích lưu ý đây mới là thông tin từ phía doanh nghiệp, chưa phải kết luận của cơ quan chức năng, do đó mức độ bất định về uy tín thương hiệu và quản trị doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Theo SSI Research, rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát. PNJ duy trì bảng cân đối tài chính lành mạnh và tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách mua lại kim cương từ khách hàng. Nhóm phân tích cho biết nhu cầu bán lại đạt đỉnh ngay sau khi sự việc xuất hiện rồi nhanh chóng hạ nhiệt trong các ngày tiếp theo. Tuy vậy, đơn vị phân tích cho rằng thách thức lớn hơn nằm ở khả năng suy giảm niềm tin tiêu dùng.

Hiện các sản phẩm liên quan đến kim cương đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ, gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. SSI Research cho rằng, nếu tâm lý người tiêu dùng suy yếu trong thời gian dài, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng trong những năm tới.