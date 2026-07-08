Khai mở kỷ nguyên "Công nghiệp văn hóa" trên sàn HoSE: DatVietVAC chính thức IPO

Theo bản cáo bạch, Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) sẽ chào bán 11.150.000 cổ phiếu ra công chúng với mức giá phát hành là 54.800 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của tập đoàn sẽ được nâng lên mức 1.114 tỷ đồng (tương đương 111.418.000 cổ phiếu lưu hành). Tại mức giá chào bán này, quy mô vốn hóa của DatVietVAC sau khi lên sàn HOSE dự kiến sẽ đạt 6.105.706 triệu đồng (khoảng 240 triệu USD).

Toàn bộ số cổ phiếu này dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay trong năm 2026.

Với đặc trưng các tài sản tạo ra giá trị thặng dư của DatVietVAC tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với kịch bản, âm nhạc, bản ghi hình và các hợp đồng nghệ sĩ độc quyền – gặp thách thức tiếp cận nguồn vốn tín dụng dài hạn từ hệ thống ngân hàng truyền thống, đòi hỏi các tài sản thế chấp hữu hình.

Theo đó, đợt phát hành IPO tiến đến niêm yết, nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DatVietVAC, tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DatVietVAC nâng cao năng lực tài chính, tập trung hoàn toàn vào việc tái cấu trúc tài chính, tất toán nợ vay để tối ưu hóa biên lợi nhuận ròng cho các công ty con cốt lõi. Cụ thể, phân bổ 536,9 tỷ đồng góp thêm vốn vào DatViet VAC Media (hỗ trợ 2 công ty con Dat Viet Media và TKL) và 74 tỷ đồng góp vốn thêm vào DatViet VAC Entertainment để tăng năng lực cho hai đơn vị sản xuất nội dung (Vie Channel và Dong Tay Promotion).

Tài sản sở hữu trí tuệ (IP), bản quyền âm nhạc hay kịch bản là những khái niệm còn rất mới mẻ và mơ hồ đối với giới đầu tư tài chính Việt Nam. Việc đưa doanh nghiệp lên niêm yết, tuân thủ các quy định công bố thông tin nghiêm ngặt và kiểm toán độc lập (với lịch sử kiểm toán từ KPMG suốt 15 năm qua) là lời cam kết mạnh mẽ nhất về tính nghiêm túc của mô hình kinh doanh.

Về mức giá phát hành được căn cứ theo chứng thư thẩm định giá là 81.716 đồng và giá trị sổ sách 11.800 đồng/cp (tại ngày 31/12/2025). Tại mức giá 54.800 đồng/cp, tương ứng định giá Pe fw 2026 trước phát hành khoảng 13 lần. Đây là mức định giá khá hấp dẫn khi so sánh với mức P/E dự phóng trung bình của ngành giải trí trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á (trung bình 18,1 lần và mức trung vị là 16,1 lần). Theo đó, mức định giá IPO của DatVietVAC đang được chiết khấu khoảng 28% so với mức trung bình của khu vực.

DatVietVAC: Đế chế giải trí dẫn đầu với mô hình tích hợp dọc khép kín và những con số ấn tượng

DatVietVAC Group Holdings được thành lập từ năm 2019 để vận hành theo mô hình holding, nền tảng hoạt động của tập đoàn được kế thừa từ các công ty thành viên có bề dày phát triển liên tục hơn ba thập kỷ kể từ năm 1993. Bắt đầu từ vị thế là doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam, DatVietVAC đã chủ động chuyển dịch chiến lược để trở thành “ông lớn” thống trị về nội dung thông qua mô hình hệ sinh thái tích hợp dọc khép kín.

Mô hình này vận hành thông qua việc sở hữu trực tiếp các công ty con đại diện cho hai mảng kinh doanh chính: mảng Nội dung (quản lý bởi DatViet VAC Entertainment) và mảng Dịch vụ truyền thông (quản lý bởi DatViet VAC Media).

Trong đó, động lực tăng trưởng lợi nhuận chính đến từ Mảng Nội dung (Content Hub) với biên lợi nhuận gộp rất cao, đạt từ 38,9% - 40,2% (giai đoạn 2024 - 2025). Trong năm 2025, mảng này đóng góp 1.469 tỷ đồng doanh thu (chiếm 42,5% tổng doanh thu) nhưng mang lại tới 589,9 tỷ đồng lợi nhuận gộp (chiếm tới 81,8% tổng lợi nhuận gộp của tập đoàn).

Content Hub được dẫn dắt bởi hai đơn vị cốt lõi là Vie Channel và Dong Tay Promotion, mảng này làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất các chương trình giải trí quy mô lớn (Blockbusters) như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm, Ca Sĩ Mặt Nạ, Rap Việt, cho đến phân phối đa nền tảng số qua VieNETWORK, khai thác nhạc số và sản phẩm thương mại qua VieIP, và đặc biệt là độc quyền quản lý tài năng qua NOMAD Management Vietnam – công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất Việt Nam với tệp hơn 100 ngôi sao.

Mảng này tạo nguồn thu đa tầng từ cả khách hàng doanh nghiệp (B2B) lẫn người tiêu dùng trực tiếp (D2C). Từ: tài trợ chương trình & concert, bán vé các sự kiện âm nhạc trực tiếp, khai thác quảng cáo lặp lại trên nền tảng số, phân phối bản quyền nhạc số (DSP), nhượng quyền định dạng chương trình (IP licensing) ra nước ngoài, bán vật phẩm (merchandise) và chia sẻ doanh thu từ các hoạt động của nghệ sĩ độc quyền (tỷ lệ hoa hồng từ 15% - 30%).

Còn bệ đỡ nền tảng doanh thu, ổn định là Mảng Dịch vụ Truyền thông được vận hành bởi Dat Viet Media và TKL theo mô hình agency quảng cáo. Tạo doanh thu chủ yếu từ khách hàng doanh nghiệp (B2B). Nguồn thu đến từ phí tư vấn chiến lược, thưởng hiệu suất từ nhà quảng cáo, chênh lệch thương mại từ việc mua sỉ - bán lẻ các vị trí quảng cáo, và dịch vụ chạy các chiến dịch tiếp thị qua người ảnh hưởng (Influencer Marketing). Trong năm 2025, mảng này đạt 1.665 tỷ đồng doanh thu (chiếm 48,2% tổng doanh thu) tuy nhiên chỉ đóng góp 133 tỷ đồng lợi nhuận gộp (chiếm 18,5% tổng lợi nhuận gộp).

Tập đoàn hiện nắm giữ 16% thị phần tư vấn kế hoạch truyền thông và đặt mua quảng cáo truyền hình tại Việt Nam (theo Kantar). Quy mô mua sắm lớn giúp DatVietVAC bảo đảm quyền tiếp cận các khung giờ vàng cao cấp, đồng thời tạo đòn bẩy bán chéo dịch vụ tài trợ quảng cáo vô cùng lớn cho mảng Nội dung.

Hiệu quả hoạt động thực chất của hệ sinh thái tích hợp dọc này được chứng minh trực diện thông qua Báo cáo tài chính quy ước (Pro-forma) năm 2025 được soát xét bởi KPMG Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 của tập đoàn đạt 3.235 tỷ đồng (giảm 6,8% do sự suy giảm mang tính cấu trúc của thị trường quảng cáo truyền hình truyền thống), trong khi lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 8% đạt 379 tỷ đồng - chủ yếu được thúc đẩy từ chiến lược cơ cấu lại danh mục chương trình, tập trung loại bỏ các chương trình truyền hình truyền thống có biên lợi nhuận thấp để dồn nguồn lực vào các siêu chương trình tự sở hữu bản quyền (tài sản trí tuệ -IP) có khả năng thương mại hóa đa tầng.Phần suy giảm được bù đắp đáng kể bởi tăng trưởng mạnh từ các mảng phản ánh chiến lược tái định vị: doanh thu tổ chức và bán vé sự kiện giải trí trực tiếp tăng 29,6%; doanh thu Quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ tăng 100,7% và; doanh thu Khai thác bản quyền và buôn bán sản phẩm gắn với tài sản trí tuệ tăng 11%. Kết quả là doanh thu mảng Nội dung – mảng có biên lợi nhuận gộp cao hơn đáng kể – tăng 8,7% và nâng tỷ trọng đóng góp từ 36,0% lên 42,5% trong tổng doanh thu thuần hợp nhất.

Theo báo cáo phân tích của Vietcap, hiệu suất sinh lời chuẩn hóa của DatVietVAC trong năm 2025 ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức kỷ lục 40,8% và biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT Margin) đạt 13,9%, vượt trội hoàn toàn so với mức trung bình các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực Châu Á là 8,4% đối với ROE và 2,5% đối với biên lợi nhuận hoạt động.

Năm 2026, DatVietVAC đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với mức 379 tỷ đồng năm 2025. ROE dự kiến 34,7%. Do nhu cầu chi tiêu quảng cáo, tài trợ thương mại của các nhãn hàng tiêu dùng và nhu cầu trải nghiệm giải trí của khán giả thường tăng vọt vào các mùa cao điểm như lễ hội, Tết và mùa mua sắm cuối năm, kết quả kinh doanh và dòng tiền của DatVietVAC có xu hướng tập trung mạnh mẽ vào nửa cuối năm, đặc biệt là Quý III và Quý IV.

Cổ tức dự kiến 2500 VND/cổ phiếu. Với tiền, tương đương tiền và tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn cuối năm hơn 874,6 tỷ đồng, chiếm 45,9% tổng tài sản; tăng lên 964 tỷ đồng vào quý 1/2026 – đảm bảo nguồn lực tài chính để DatVietVAC thực thi kế hoạch trả cổ tức.

Chiến lược giai đoạn 2026–2030 của DatVietVAC đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, hướng tới cột mốc 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030. Động lực chính cho mục tiêu này đến từ chiến lược xoay trục khai thác Tài sản Trí tuệ (IP) đa tầng và phát triển Kinh tế Fandom (Fandom Economy).

Trong đợt IPO này, nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký mua với số lượng tối thiểu từ 100 cổ phiếu và tối đa không quá 5.570.900 cổ phiếu (tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán). Dự kiến nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 10/08 – 07/09/2026.