Tổ chức liên quan đến Phó Chủ tịch VietABank đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu VAB

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã: CCI) vừa đăng ký giao dịch bán ra 1 triệu cổ phiếu VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trong thời gian từ 10/7 đến 7/8/2026.

Mục đích giao dịch nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh. Nếu bán thành công, CCI sẽ giảm sở hữu từ 8,16 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1% vốn) xuống 7,16 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,9% vốn).

Được biết, ông Phan Văn Tới - Chủ tịch HĐQT CCI hiện đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT VietABank.

Trước đó, CCI đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu VAB trong thời gian từ 04-29/08/2025 nhằm tăng nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, kết thúc thời gian trên, tổ chức này đã không bán ra cổ phiếu nào như đăng ký với lý do giá giao dịch không đạt kỳ vọng.

Trong diễn biến khác, hồi cuối tháng 5/2026, VietABank phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, VietABank dự kiến phát hành 122,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu mới sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ vốn chủ sở hữu bao gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán (sau khi trích lập đầy đủ các quỹ) phù hợp với quy định pháp luật.

Số cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý II-III/2026. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ mức gần 8.164 tỷ đồng lên 9.388 tỷ đồng.

Đối với 02 nội dung tăng vốn còn lại đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua là chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, HĐQT VAB tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các đợt tăng vốn điều lệ và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác phê duyệt phương án trước khi thực hiện.