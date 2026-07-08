Một doanh nghiệp được dự báo lãi tăng 900% trong quý 2

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Agriseco cho rằng một số doanh nghiệp có thể ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận bứt phá trong quý II/2026 nhờ hưởng lợi từ các yếu tố ngành và động lực nội tại. Đồng thời, phần lớn các cổ phiếu này đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với trung bình lịch sử hoặc các doanh nghiệp cùng ngành, qua đó vẫn còn dư địa tăng giá trong trung và dài hạn.

Đối với MWG, Agriseco ước tính lợi nhuận sau thuế quý II đạt khoảng 2.638 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi sức mua cải thiện, doanh thu tăng mạnh nhờ Bách Hóa Xanh và EraBlue, trong khi hiệu quả hoạt động của chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện. Công ty chứng khoán cũng cho rằng MWG đang được định giá thấp hơn mức trung bình lịch sử, tạo thêm dư địa tăng giá.

Với POW, Agriseco dự báo lợi nhuận sau thuế quý II đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, +365% cùng kỳ, nhờ nhu cầu điện tăng cao, Nhà máy Nhơn Trạch 3 đi vào vận hành và khả năng ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá tại Vũng Áng 1. Agriseco cũng đánh giá định giá của POW vẫn hấp dẫn so với mặt bằng ngành, trong khi các dự án điện khí LNG sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Đối với PHR , lợi nhuận sau thuế quý II được dự báo đạt 950 tỷ đồng , tăng 893% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 558%. Kết quả này chủ yếu đến từ khoản đền bù hơn 1.000 tỷ đồng từ dự án VSIP 3 cùng diễn biến tích cực của giá cao su. Doanh nghiệp cũng được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ chiến lược chuyển đổi đất cao su sang khu công nghiệp với nguồn thu đền bù trong các năm tới.

Trong khi đó, BSR được kỳ vọng đạt lợi nhuận sau thuế 4.371 tỷ đồng trong quý II, tăng 416% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 12.174 tỷ đồng, tăng 915%. Agriseco cho rằng doanh nghiệp hưởng lợi từ biên lọc dầu khu vực duy trì ở mức cao và nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm trước. Sau nhịp điều chỉnh mạnh của giá cổ phiếu, Agriseco cho rằng định giá BSR đã trở nên hấp dẫn hơn, trong khi dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tạo dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Riêng HPG được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 5.320 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 14.314 tỷ đồng, tăng 88%. Theo Agriseco, nhu cầu thép phục hồi nhờ đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội và các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dù biên lợi nhuận chịu áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào tăng, Agriseco vẫn đánh giá HPG có định giá hấp dẫn và còn dư địa tăng trưởng nhờ các dự án mở rộng công suất như Dung Quất 2, thép ray và thép chất lượng cao.