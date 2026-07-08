Đạt Phương lên tiếng về vụ cổ phiếu bị thao túng

Liên quan đến việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt một số cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng cổ phiếu DPG trong giai đoạn từ ngày 2/5 đến 2/7/2024, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã: DPG) đã chính thức lên tiếng.

Theo thông tin được công bố, ông Đặng Văn Vinh bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ngoài ra, một số cá nhân và tổ chức có liên quan cũng bị xử lý do cho mượn tài khoản chứng khoán, qua đó tạo điều kiện dẫn đến hành vi vi phạm.

Phía Đạt Phương khẳng định đây là vụ việc liên quan đến hoạt động giao dịch của các chủ thể độc lập trên thị trường, không phải quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn Đạt Phương.

Doanh nghiệp cũng cho biết các cá nhân, tổ chức được nêu trong quyết định xử phạt không phải là người nội bộ, người quản lý, điều hành, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông lớn hoặc bên có liên quan của công ty theo hồ sơ quản trị và thông tin hiện có.

Đạt Phương khẳng định không có bất kỳ chủ trương nào liên quan đến các giao dịch chứng khoán nêu trong quyết định xử phạt. Các giao dịch do nhà đầu tư thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán cá nhân là hoạt động độc lập, nằm ngoài phạm vi kiểm soát, chỉ đạo hoặc quản lý của doanh nghiệp.

Công ty cho biết các hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực xây lắp, năng lượng, bất động sản và đầu tư phát triển dự án vẫn diễn ra bình thường. Đạt Phương tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

“Công ty cho rằng việc cơ quan quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán là cần thiết nhằm bảo vệ nhà đầu tư, duy trì tính minh bạch của thị trường và bảo vệ chính các doanh nghiệp niêm yết hoạt động nghiêm túc”, văn bản nêu rõ.

Đạt Phương thừa nhận thông tin trên đã phần nào tác động đến tâm lý thị trường và gây lo ngại cho một bộ phận cổ đông, nhà đầu tư. Doanh nghiệp cho rằng biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, song giá trị dài hạn cần được đánh giá dựa trên năng lực triển khai dự án, chất lượng tài sản, hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị, dòng tiền và triển vọng phát triển thực chất.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi thông tin về hành vi thao túng cổ phiếu DPG được công bố ngày 2/7, mã này đã trải qua ba phiên giảm mạnh liên tiếp trước khi đà giảm chững lại trong phiên 7/7.

Trong phiên sáng 8/7, cổ phiếu DPG giao dịch quanh mức 33.850 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 11% chỉ sau chưa đầy một tuần. Vốn hóa thị trường của Đạt Phương theo đó lùi về quanh 4.000 tỷ đồng.