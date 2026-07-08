Chủ tịch một doanh nghiệp niêm yết bị tạm hoãn xuất cảnh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã: VPG) vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, ngày 07/07/2026, công ty đã nhận được Thông báo số 356/ TBXC-TCS2-KDT ngày 06/07/2026 của Thuế cơ sở 2 Thành phố Hải Phòng về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh là bà Lê Thị Thanh Lệ là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày. Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 03/07/2026 tại Thuế cơ sở 2 Thành phố Hải Phòng là: 85,8 tỷ đồng (Tổng số tiền nợ thuế chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán).

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 06/07/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, ﻿VPG gây chú ý vào đầu tháng 6 sau thông tin Chủ tịch cùng Tổng Giám đốc công ty bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 2/6, căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ” đối với 8 bị can xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.﻿ Trong số này, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT VPG và ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc VPG cùng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, hai vị lãnh đạo trên đã không còn đảm nhận vị trí tại VPG. Bà Lê Thị Thanh Lệ (vợ ông Bình) được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 03/06/2026.

Được biết, Việt Phát hoạt động ở nhiều lĩnh vực, bao gồm: xuất nhập khẩu quặng sắt, than coke; cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất lớn; vận tải hàng hóa; cho thuê kho bãi, cầu cảng, lưu giữ hàng hóa; đầu tư bất động sản.﻿ Đây là đối tác với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam như Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ﻿(của EVN), Chi nhánh phát điện Dầu khí của Petrovietnam, CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương,...

Về tình hình kinh doanh, ghi nhận trong quý 1/2025, VPG đạt 4.625 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi sau thuế gần 21 tỷ đồng, gấp gần 12 lần. VPG cho biết do doanh thu bất động sản tăng mạnh cùng với đó doanh thu hoạt động tài chính tăng 71% dẫn đến lợi nhuận tăng cao.