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PNJ sắp bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

| | Thị trường chứng khoán

PNJ sắp bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Dự kiến việc bán sẽ diễn ra trong quý 3 năm 2026.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa có thông báo bán cổ phiếu quỹ và chốt DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, HĐQT PNJ thông qua việc đăng ký bán 169.559 cổ phiếu quỹ, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty. Đây là toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ của PNJ.

Mục đích bán cổ phiếu quỹ nhằm thực hiện việc xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có theo quy định của pháp luật trước khi Công ty tiến hành mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định.

Thời gian giao dịch sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và PNJ đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 3 năm 2026.

Đồng thời, PNJ cũng dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 17/8 và sẽ tiến hành xin ý kiến ngày trong tháng 8. Nội dung lấy ý kiến cổ đông liên quan tới việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính PNJ.

Trước đó, PNJ đã công bố thông tin liên quan đến kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trong bối cảnh thị giá cổ phiếu biến động mạnh thời gian gần đây. Mục tiêu được doanh nghiệp đưa ra là bảo vệ giá trị công ty và lợi ích của cổ đông.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp dưới tác động của vụ bê bối buôn lậu 28.000 viên kim cương, phiên 8/7 đã bất ngờy tăng 2,36% lên 52.000 đồng/cổ phiếu và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Hơn 25 triệu đơn vị được sang tay trong 1 ngày, cao thứ ba trên toàn sàn, tương đương gần 5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. 

Dù vậy, so với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm, cổ phiếu vẫn đã mất gần 35% giá trị. Vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng tỷ đồng.

PNJ sắp bán toàn bộ cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.


An Thái

Nhịp sống thị trường

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