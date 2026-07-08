F88 mở đăng ký mua cổ phiếu PO từ ngày 06/07/2026

Sự kiện này diễn ra vào giai đoạn F88 đạt các kết quả kinh doanh bứt phá và bối cảnh thị trường chuẩn bị có bước ngoặt lịch sử: nâng hạng thị trường Việt Nam vào tháng 9/2026.

Chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu, huy động gần 1.564 tỷ đồng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 321/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1/7/2026, F88 chào bán 22.025.190 cổ phiếu với giá khởi điểm 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu chào bán thành công, doanh nghiệp thu về gần 1.564 tỷ đồng, tương đương khoảng 60 triệu USD.

Mức giá 71.000 đồng được chốt thấp hơn vùng thị giá 78.000 - 83.000 đồng mà cổ phiếu F88 đang giao dịch, tạo biên độ hấp dẫn cho nhà đầu tư tham gia.

Tại mức giá 71.000 đồng, cổ phiếu F88 được định giá tương ứng P/E dự phóng năm 2026 khoảng 13,3 lần, PEG khoảng 0,45 lần - tức chỉ tương đương khoảng 45% tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến.

Toàn bộ nguồn vốn huy động bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Đợt phát hành còn giúp F88 củng cố năng lực tài chính, tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu và tối ưu cơ cấu nguồn vốn trong bối cảnh mặt bằng chi phí huy động từ các kênh nợ trên thị trường đang ở mức cao, qua đó tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đợt chào bán nhận đăng ký mua và đặt cọc từ ngày 6/7/2026 đến 16h ngày 27/7/2026. Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua, với khối lượng tối thiểu 100 cổ phiếu.

Kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu được thông báo từ ngày 28/7 đến 29/7/2026; thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 30/7 đến 16h ngày 4/8/2026.

Chứng khoán Vietcap đảm nhiệm vai trò đơn vị tư vấn phát hành và đại lý phân phối chính thức. Ngoài Vietcap, nhà đầu tư còn có thể đăng ký mua cổ phiếu PO thông qua các tổ chức đăng ký nhận mua khác là: DNSE, TCBS, SHS, BSC, PHS, MAS, VPBANKS, TPS, KIS.

F88 vị thế hàng đầu ngành, ROE dự phóng vượt trội 39% năm 2026

F88 hiện là doanh nghiệp niêm yết trong ngành cho vay thay thế tại Việt Nam, nắm khoảng 85% thị phần nhóm các chuỗi cầm đồ hiện đại và vận hành 976 phòng giao dịch trên toàn quốc tính đến tháng 6/2026 cùng đội ngũ hơn 4.000 chuyên viên kinh doanh và cộng tác viên.

Đây cũng là doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời hàng đầu so với các doanh nghiệp trong nước và cả trong khu vực, với ROE gần 40% trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đến nay, F88 đã phục vụ khoảng 1,6 triệu khách hàng, với 3,5 triệu hợp đồng cho vay và 7 triệu hợp đồng bảo hiểm. F88 cũng nhận vốn từ các quỹ đầu tư như Mekong Capital, Granite Oak và Vietnam Oman Investment, đồng thời hợp tác chiến lược với MB, CIMB và nhiều đối tác khác.

Dư địa của F88 còn rất lớn khi quy mô thị trường cho vay cầm đồ tại Việt Nam ước tính 10,3 tỷ USD năm 2025 (theo FiinGroup), CAGR giai đoạn 2025 - 2030 đạt 17-20%, nhưng chuỗi cầm đồ hiện đại chỉ chiếm vỏn vẹn 3,2% tổng dư nợ, phần còn lại thuộc về hàng chục nghìn cửa hàng truyền thống.

Năm 2025, F88 ghi nhận tổng doanh thu đạt khoảng 4.029 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 719 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2024. EPS năm 2025 của F88 đạt 3.266 đồng và ROE đạt 34,4%.

Đà tăng trưởng tiếp tục trong quý I/2026, doanh thu 1.310 tỷ đồng, tăng 60%, và lợi nhuận sau thuế kỷ lục 241 tỷ đồng, tăng 131% - được thúc đẩy trực tiếp bởi hoạt động giải ngân mạnh, đạt khoảng 5.200 tỷ đồng trong quý, tương đương tăng khoảng 59% so với cùng kỳ.

Vietcap dự phóng năm 2026, EPS của F88 có thể đạt 5.305 đồng và ROE 39,1%, mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

F88 chào sàn - bổ sung hàng hóa chất lượng đón cơ hội nâng hạng tháng 9/2026

Thương vụ PO của F88 diễn ra vào một thời điểm được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Với F88, đợt PO quy mô xấp xỉ 1.564 tỷ đồng và tiến đến niêm yết sàn HOSE - góp phần bổ sung hàng hóa trong lĩnh vực tài chính thay thế, có chất lượng với ROE vượt trội gần 40% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cam kết tối thiểu 25%/năm.

Ông Đặng Văn Pháp, Giám đốc điều hành khối ngân hàng đầu tư của Vietcap, cho rằng, F88 mang dáng dấp một doanh nghiệp bán lẻ tài chính hơn là một tổ chức tín dụng đơn thuần. Không bị hạn chế về quy mô mạng lưới, F88 có động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ việc liên tục mở điểm bán và tối ưu hóa biên lợi nhuận thông qua phân phối chéo các sản phẩm dịch vụ. Chính bộ đặc điểm này là nhóm tiêu chí mà dòng vốn tổ chức, đặc biệt là vốn ngoại, thường tìm đến.

Mức P/E dự phóng khoảng 13,3 lần cho năm 2026 tại giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu được đánh giá là có mức chiết khấu tốt và rất đáng cân nhắc cho nhà đầu tư ngay trước thềm doanh nghiệp chuyển sàn niêm yết lên HOSE.

Với nhà đầu tư quan tâm, đợt PO mở ra cơ hội sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp dẫn đầu ngay trước thời điểm chuyển sàn HOSE.