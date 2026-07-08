Công ty phát triển trạm sạc xe điện VinFast phát cảnh báo

Trên trang Fanpage, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số tổ chức, cá nhân mạo danh doanh nghiệp trong hoạt động tuyển dụng và phát triển mặt bằng trạm sạc, tủ đổi pin.

Theo V-Green, thời gian qua, doanh nghiệp đã tiếp nhận thông tin về các đối tượng tự nhận là đại diện công ty để tuyển cộng tác viên hoặc tiếp cận chủ mặt bằng, mời gọi tham gia phát triển hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin nhằm thu lợi bất chính.

Trước tình trạng trên, V-Green khẳng định không thu bất kỳ khoản phí tư vấn, kết nối hay phát triển mặt bằng nào đối với cá nhân, tổ chức và chủ mặt bằng trong quá trình hợp tác.

Doanh nghiệp cũng cho biết mọi hoạt động tuyển dụng và hợp tác chỉ được triển khai theo quy trình chính thức, thông qua nhân sự của V-Green hoặc các đại lý đã ký hợp đồng và được công ty ủy quyền bằng văn bản.

V-Green khuyến nghị đối tác và khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin qua các kênh chính thức của doanh nghiệp trước khi ký kết hợp đồng hoặc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào.

Trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mạo danh, người dân được đề nghị thông báo ngay cho V-Green hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

V-Green là đơn vị phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc phục vụ các phương tiện điện VinFast. Bên cạnh mạng lưới trạm sạc ô tô điện, doanh nghiệp đang đẩy mạnh phát triển hệ thống tủ đổi pin nhằm mở rộng hạ tầng phục vụ người dùng xe điện.