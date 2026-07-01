Quỹ ngoại tỷ USD do Dragon Capital quản lý chịu áp lực rút vốn, có thể phải bán bớt cổ phiếu Việt Nam

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý - một trong những quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam vừa thông báo kết quả của đợt chào mua lại cổ phiếu (Tender Offer) tối đa 10% số cổ phần đang lưu hành.

Theo đó, đợt chào mua kết thúc vào ngày 6/7 vừa qua với lượng cổ phiếu đăng ký bán lên đến 96,29 triệu cổ phiếu , tương đương 70,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ). Trong đó: 72,99 triệu cổ phiếu đăng ký theo phương án nhận tiền mặt và 23,30 triệu cổ phiếu đăng ký theo phương án nhận danh mục tài sản tương ứng .

Có thể thấy, lượng cổ phiếu cổ đông muốn bán cao hơn nhiều so với lượng VEIL dự kiến mua lại. Do đó, VEIL sẽ phải phân bổ theo tỷ lệ. Những cổ đông đăng ký bán không vượt quyền cơ bản sẽ được mua toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký. Phần đăng ký vượt quyền cơ bản chỉ được chấp nhận 1,69%.

Giá mua lại sẽ được xác định bằng NAV điều chỉnh tại ngày 8/7/2026 sau khi chiết khấu 2,5%, và sẽ được công bố vào ngày 9/7/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/7/2026. Người chọn nhận danh mục tài sản tương ứng cũng sẽ nhận khoản tiền tương ứng giá mua lại để thực hiện việc nhận phần tài sản theo cơ chế đã cam kết.

Sau khi hoàn tất chương trình, quy mô vốn của VEIL sẽ giảm khoảng 10%. Để chi trả cho cổ đông, VEIL có thể sử dụng một hoặc kết hợp nhiều nguồn như (1) Tiền mặt sẵn có trong danh mục; (2) Các khoản tiền đang chờ thu, như cổ tức hoặc tiền bán chứng khoán trước đó; (3) Tín dụng; (4) Bán một phần danh mục đầu tư.

Theo báo cáo tháng ở thời điểm gần nhất, tính đến cuối tháng 5/2026, tỷ trọng tiền mặt của VEIL đã giảm xuống còn 2,8% . Với NAV khoảng 1,6 tỷ USD, quỹ nắm giữ khoảng 45 triệu USD tiền mặt vào cuối tháng 5. Trong khi đó, nguồn vốn cần để thực hiện chương trình mua lại vào khoảng 160 triệu USD.

Không loại trừ khả năng VEIL sẽ phải bán một phần danh mục đầu tư để chi trả cho các cổ đông tham gia chương trình mua lại. Tuy nhiên, con số chính xác chưa thể xác định. Ngoài ra, quỹ cũng có thể dùng nguồn vốn vay cho hoạt động này. Theo factsheet gần nhất, tại thời điểm cuối tháng 5, VEIL đang có sẵn hạn mức tín dụng 200 triệu USD và dư nợ vay là 50,3 triệu USD.

Trong trường hợp phải bán bớt danh mục, áp lực lên các cổ phiếu là có. Tính đến cuối tháng 5, top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL đều là các Bluechips đầu ngành gồm VIC, VHM, BID, MWG, VCB, VPB, CTG, HPG, TCB, ACB. Nhóm này chiếm hơn 54% tổng tài sản quản lý của quỹ vào cuối tháng 5.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL tại thời điểm cuối tháng 5

Nhìn chung, với áp lực rút vốn như hiện nay, VEIL nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai tiếp các đợt mua lại trong thời gian tới. Trước đó, trong thông báo về chương trình mua lại vào cuối năm ngoái, quỹ ngoại này cũng cho biết sẽ thực hiện thêm 2 đợt chào mua nữa trong vòng 12 tháng tới, mỗi đợt lên tới 10%, nâng tổng quy mô thoái vốn tiềm năng lên khoảng 30% vốn điều lệ.