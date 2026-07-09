Quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái "lạ", IShare Silver Trust quay đầu "xả" hơn chục tấn bạc

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn , quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ròng 15,5 tấn bạc trong phiên 9/7, qua đó kéo lượng nắm giữ xuống còn khoảng 14.900 tấn, xóa sạch lượng mua của phiên trước. Động thái bán ròng diễn ra trong bối cảnh giá bạc tiếp tục lao dốc hơn 2,8%, xuống còn khoảng 58 USD/ounce.

Trong khi đó, quỹ vàng SPDR Gold Trust không phát sinh giao dịch. Trước đó, trong phiên 7/7, quỹ này đã bán 0,28 tấn vàng, hạ lượng nắm giữ xuống còn khoảng 1.002 tấn. Việc SPDR liên tiếp đứng ngoài thị trường trong những phiên gần đây phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi giá vàng vẫn giao dịch kém tích cực quanh vùng 4.060 USD/ounce.

Áp lực giảm của kim loại quý gia tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại, giá dầu tăng vọt và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn kỳ vọng. Những yếu tố này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD tăng cao, qua đó gây sức ép lên giá vàng và bạc.

Theo Kitco , sau báo cáo việc làm tháng 6, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo động lực cho giá vàng. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của giá dầu cùng quan điểm Fed vẫn lo ngại lạm phát dai dẳng đã khiến kỳ vọng chuyển sang kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Hệ quả là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và chỉ số Dollar Index đồng loạt đi lên, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục nóng lên sau khi Mỹ cáo buộc Iran tấn công ba tàu thương mại và tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran. Giá dầu WTI và Brent vì thế đồng loạt tăng hơn 6%, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Theo Kitco, chính áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao đã lấn át vai trò trú ẩn an toàn của vàng, trong khi bạc còn chịu thêm tác động từ lo ngại nhu cầu công nghiệp suy yếu nên giảm mạnh hơn vàng.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, Invesco Ltd. cho biết giá vàng vừa trải qua quý giảm mạnh nhất trong 12 năm do giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, kéo theo lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Theo Invesco, đà giảm của vàng trong quý II đến từ ba yếu tố chính gồm kỳ vọng lãi suất cao kéo dài, đồng USD mạnh lên và nhu cầu trú ẩn suy yếu khi thị trường kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt. Dù vậy, tổ chức này vẫn cho rằng lực mua từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, triển vọng của kim loại quý vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát, chính sách của Fed cũng như xu hướng của đồng USD.