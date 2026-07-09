Phiên 9/6: Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Lực bán tăng mạnh tại loạt cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index giảm điểm. Chốt phiên 9/7, chỉ số giảm 13 điểm xuống 1.840 điểm, với thanh khoản trên HoSE đạt hơn 14.600 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 479 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 452 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 74 tỷ đồng. Theo sau, GAS và VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 42 và 40 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 90 tỷ đồng. Theo sau là VPB và GEX, lần lượt bị bán ròng 69 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 21 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VFS, PLC, PVB.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 21 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 3 tỷ, MST, HUT, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 0,3 tỷ đồng. Theo sau, TVN và ABB cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, DDV, , , ,...