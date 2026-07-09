Petrolimex triển khai bán hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) vừa công bố nghị quyết về phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, PXL thông qua chủ trương bán 23,3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua hình thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Thời gian triển khai sau khi có chấp thuận của UBCKNN và Tập đoàn thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Phương thức thực hiện:

Mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ngày 09/6/2026 và đảm bảo Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Petrolimex công bố bộ nhận diện thương hiệu mới từ tháng 2/2026

Trước đó, Petrolimex công bố căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại ngày 25/03/2026, tập đoàn có tổng cộng 43.266 cổ đông. Trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 9,419%.

Do đó, Petrolimex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định Luật Chứng khoán, do không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Doanh nghiệp có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này.

Tính đến cuối năm 2025, Petrolimex có 2 cổ đông lớn gồm: cổ đông Nhà nước nắm giữ 75,87% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược nước ngoài là ENEOS Corporation nắm 13,08% vốn điều lệ.

Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2026, PLX ghi nhận doanh thu thuần gần 98.700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên do giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ về mức hơn 3.700 tỷ đồng.

Dưới áp lực chi phí, Petrolimex báo lãi sau thuế 662 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 211 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 763 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 133 tỷ đồng.

Hoàng Lam