Không phải lãi suất, đây là yếu tố quyết định xu hướng VN-Index trong thời gian tới

Trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm, Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết nếu loại bỏ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, chỉ số chỉ còn 1.742 điểm, tương ứng giảm khoảng 7% so với đầu năm.

Theo BSC, điều này cho thấy đà tăng của thị trường vẫn chủ yếu tập trung ở một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, tương tự diễn biến của năm 2025. Khi đó, VN-Index tăng 43% nhưng chỉ số loại trừ nhóm Vingroup chỉ tăng khoảng 16%.

Ở góc độ lợi nhuận doanh nghiệp, BSC đánh giá chất lượng tăng trưởng đang có sự cải thiện. Có 7/19 nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi, trong khi 9/19 nhóm ngành cải thiện chỉ số chất lượng lợi nhuận (Earnings Quality Score - EQS), được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí gồm: lợi nhuận vượt đỉnh, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cải thiện, biên lợi nhuận mở rộng và tính ổn định của lợi nhuận.

Đối với gần 80 doanh nghiệp trong phạm vi theo dõi, BSC nâng dự báo lợi nhuận năm 2026 lên khoảng 525.100 tỷ đồng, tăng 3,7% so với báo cáo công bố hồi tháng 3 và tăng 21,9% so với năm trước. Việc điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm bất động sản, nổi bật là VHM, và dầu khí với BSR. Sang năm 2027, lợi nhuận của các doanh nghiệp trong danh mục theo dõi được kỳ vọng tiếp tục tăng thêm khoảng 16%.

BSC đánh giá phần lớn mức tăng trưởng lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, thay vì các khoản thu nhập bất thường.

Về định giá, công ty chứng khoán này cho rằng phần lớn thị trường đang ở vùng hấp dẫn. Nếu loại bỏ nhóm VIC và VHM, VN-Index hiện giao dịch với P/E khoảng 12 lần, thấp hơn khoảng 15% so với mức trung vị lịch sử là 14,2 lần và tương đương vùng thấp hơn khoảng 2 độ lệch chuẩn.

Đây được xem là vùng định giá tương đối hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn. Đồng thời, có tới 9/15 nhóm ngành đang ghi nhận mức P/E dự phóng năm 2027 thấp hơn từ 10-20% so với năm 2026, phản ánh dư địa tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tiếp theo.

Dù vậy, BSC cho rằng yếu tố cần theo dõi nhất trong nửa cuối năm là thanh khoản. Theo đơn vị phân tích, thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng vẫn duy trì trạng thái căng thẳng khi nhu cầu tín dụng của các tập đoàn lớn gia tăng, trong khi nguồn vốn trong hệ thống còn hạn chế. Điều này có thể khiến nhiều cổ phiếu tiếp tục giao dịch dưới giá trị hợp lý và giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ sự cải thiện của nền tảng doanh nghiệp.

Ba động lực cho VN-Index﻿

Dù đánh giá thanh khoản vẫn là rủi ro lớn nhất, BSC cho rằng thị trường vẫn còn nhiều yếu tố có thể tạo ra bước ngoặt trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến năm 2027.

Theo BSC, ngoài kết quả kinh doanh, thị trường trong giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027 còn có thể được hỗ trợ bởi hai động lực quan trọng là tiến trình nâng hạng thị trường và hoạt động thoái vốn Nhà nước.

Theo ước tính của BSC, nếu quá trình nâng hạng diễn ra đúng kỳ vọng, thị trường có thể thu hút khoảng 1,4 tỷ USD vốn đầu tư trong giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Bên cạnh đó, quá trình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và các đợt phát hành tăng vốn quy mô lớn, giúp gia tăng lượng hàng hóa chất lượng trên thị trường.

Trên cơ sở đó, BSC xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên ba tiêu chí gồm tăng trưởng lợi nhuận, định giá hiện tại và mức độ tin cậy của từng dự báo phân tích.

Trong danh mục ưu tiên, BSC đánh giá tích cực nhóm ngân hàng trong năm 2027 nhờ hưởng lợi từ nhu cầu tín dụng cao; nhóm bán lẻ nhờ triển vọng mở rộng thị phần và mức định giá đã chiết khấu; cùng với FPT, HPG và nhóm bất động sản khi kỳ vọng chính sách dần nới lỏng.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như POW, ANV, MSN, PVD, PVS, PVT, KBC, DHC và CTR được xếp vào nhóm theo dõi do còn thiếu một số tiêu chí về tăng trưởng hoặc định giá. Trong khi đó, BSC không ưu tiên các doanh nghiệp có rủi ro pháp lý hoặc chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn.