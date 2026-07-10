Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

| | Thị trường chứng khoán

Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Theo thông báo, "Anh Tài" Đinh Tiến Dũng sẽ chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026.

Thông tin từ fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, theo nguyện vọng cá nhân, “Anh Tài” Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026.

Anh Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT từ ngày 1/4. Gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT, anh Dũng chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.

Năm 2009, anh trở lại FPT HO đảm nhận vị trí Trưởng phòng Văn phòng Đoàn thể thuộc Ban Truyền thông và Cộng đồng và được bổ nhiệm làm Phó ban Văn hóa và Đoàn thể FPT trước khi được bổ nhiệm Trưởng ban giai đoạn 2013-2014. Sau đó, anh lần lượt đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT (thuộc FPT Telecom) và Giám đốc Sáng tạo nhà Phần mềm FPT.

Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua chương trình hài Hỏi xoáy đáp xoay với lối đối đáp thông minh, giàu tính châm biếm, gắn liền biệt danh Giáo sư Cù Trọng Xoay. Năm 2011, anh tham gia game show Cặp đôi hoàn hảo, kết hợp Phương Linh thành đôi song ca. Giai đoạn 2020-2025, anh đảm nhận vai trò MC của Ai là triệu phú, đồng thời là biên kịch quen thuộc của Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.

Gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT, anh Đinh Tiến Dũng chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán ước lãi kỷ lục sau 6 tháng

Một công ty chứng khoán ước lãi kỷ lục sau 6 tháng Nổi bật

3 ETF ngoại nắm hơn 1,3 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam: Fubon ETF hiệu suất tốt nhất lại bị rút vốn mạnh nhất

3 ETF ngoại nắm hơn 1,3 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam: Fubon ETF hiệu suất tốt nhất lại bị rút vốn mạnh nhất Nổi bật

TCBS đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

TCBS đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

17:06 , 10/07/2026
Chứng khoán "đỏ lửa" cuối tuần, VN-Index mất hơn 12 điểm dù khối ngoại mua ròng gần 1.400 tỷ đồng

Chứng khoán "đỏ lửa" cuối tuần, VN-Index mất hơn 12 điểm dù khối ngoại mua ròng gần 1.400 tỷ đồng

16:52 , 10/07/2026
'Nữ tướng' REE chính thức rời ghế sau hơn 3 thập kỷ

'Nữ tướng' REE chính thức rời ghế sau hơn 3 thập kỷ

16:43 , 10/07/2026
FPT chung tay cải tạo 15 công trình vệ sinh học đường tại Quảng Trị

FPT chung tay cải tạo 15 công trình vệ sinh học đường tại Quảng Trị

16:08 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên