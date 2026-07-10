Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Thông tin từ fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, theo nguyện vọng cá nhân, “Anh Tài” Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026.

Anh Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT từ ngày 1/4. Gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT, anh Dũng chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.

Năm 2009, anh trở lại FPT HO đảm nhận vị trí Trưởng phòng Văn phòng Đoàn thể thuộc Ban Truyền thông và Cộng đồng và được bổ nhiệm làm Phó ban Văn hóa và Đoàn thể FPT trước khi được bổ nhiệm Trưởng ban giai đoạn 2013-2014. Sau đó, anh lần lượt đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT (thuộc FPT Telecom) và Giám đốc Sáng tạo nhà Phần mềm FPT.

Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua chương trình hài Hỏi xoáy đáp xoay với lối đối đáp thông minh, giàu tính châm biếm, gắn liền biệt danh Giáo sư Cù Trọng Xoay. Năm 2011, anh tham gia game show Cặp đôi hoàn hảo, kết hợp Phương Linh thành đôi song ca. Giai đoạn 2020-2025, anh đảm nhận vai trò MC của Ai là triệu phú, đồng thời là biên kịch quen thuộc của Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.

Gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT, anh Đinh Tiến Dũng chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.