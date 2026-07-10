FPT chung tay cải tạo 15 công trình vệ sinh học đường tại Quảng Trị

Ngày 8/7 tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, Quỹ Hy Vọng cùng Tập đoàn FPT tổ chức bàn giao 5 công trình vệ sinh vừa hoàn thiện, với sự tham dự của Công đoàn Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Các công trình được bàn giao cho Trường THCS Đồng Trạch, Trường THCS Lý Trạch, Trường THCS số 1 Nhân Trạch và Trường TH&THCS Nhân Trạch, với tổng kinh phí tài trợ 247 triệu đồng.

Đây là những công trình đầu tiên trong tổng số 15 công trình vệ sinh học đường được cải tạo tại các xã Hoàn Lão, Nam Trạch, Bố Trạch, Bắc Trạch và Đông Trạch, với tổng kinh phí hơn 708 triệu đồng. 10 công trình còn lại sẽ hoàn thành trước thềm năm học mới.

Công trình vệ sinh mới sau khi được tu sửa tại trường THCS Đồng Trạch và công trình trước khi được cải tạo tại trường THCS Lý Trạch.

Các trường học trong khu vực hiện vẫn sử dụng khu vệ sinh được xây dựng từ năm 2005-2010. Sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng với tường ẩm mốc, bong tróc, nền gạch nứt vỡ, mái và cửa hư hỏng, thiết bị vệ sinh không còn sử dụng được. Hệ thống cấp thoát nước xuống cấp, bể phốt tắc nghẽn khiến nước thải ứ đọng, ảnh hưởng đến việc giữ gìn vệ sinh, sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của học sinh, giáo viên.

"Cơ sở vật chất qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, đặc biệt là hệ thống công trình vệ sinh, một hạng mục tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của thầy và trò", cô Trần Thị Hồng Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Trạch nói.

Đại diện các đơn vị trường đón nhận bàn giao từ đoàn tài trợ. Ảnh: Đại diện các đơn vị trường đón nhận bàn giao từ đoàn tài trợ. Ảnh: Quỳnh Anh

Để cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, Quỹ Hy Vọng triển khai cải tạo đồng bộ các công trình theo hiện trạng từng trường, với sự đồng hành của Quỹ Người FPT vì cộng đồng - Tập đoàn FPT. Các hạng mục bao gồm sơn sửa tường trong và ngoài, xử lý chống thấm và vết nứt, thay mới cửa, mái, nền gạch, thiết bị vệ sinh, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, xử lý bể phốt, thay thế hệ thống điện, vách ngăn cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành, các khu vệ sinh khang trang, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu sử dụng an toàn và thuận tiện cho học sinh, giáo viên.

Bên cạnh việc cải tạo công trình vệ sinh, Quỹ Người FPT Vì cộng đồng cũng trao tặng Trường THCS Đồng Trạch nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học, gồm: tivi 55 inch, 2 máy in, 3 bảng trượt và 275 phần quà dành cho học sinh.

"Những món quà hôm nay được hình thành từ sự đóng góp một ngày lương của cán bộ, nhân viên trong công ty. Trước năm học mới, toàn bộ 15 công trình sẽ được hoàn thiện. Chúng tôi mong rằng điều này sẽ góp phần mang đến môi trường học tập tốt hơn cho các em", bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn FPT, Giám đốc Quỹ Người FPT vì Cộng đồng cho biết.

Quảng Trị là một trong những địa phương được Quỹ Hy Vọng và Tập đoàn FPT đồng hành nhiều năm qua trong các hoạt động phát triển giáo dục. Trước đó, hai đơn vị đã xây mới một trường học, sửa chữa 5 trường với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Đây là hoạt động trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018 nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ xây mới và cải tạo hơn 600 công trình giáo dục trên cả nước, góp phần mang đến môi trường học tập an toàn, khang trang cho hàng trăm nghìn học sinh.