Khối ngoại bất ngờ “rót” hơn 1.600 tỷ đồng vào một cổ phiếu trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. Kết phiên 10/7, VN-Index giảm 12,36 điểm, lùi về vùng 1.828 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 12.735 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng gần 1.400 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch đột biến tại VIC, nhóm này vẫn bán ròng hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng mạnh tay 1.387 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng đột biến tại VIC với giá trị hơn 1.600 tỷ đồng. Theo sau là VNM với 196 tỷ đồng, MBB 66 tỷ đồng, HDB 28 tỷ đồng và NVL hơn 23 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với gần 120 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 82 tỷ đồng, VCB 46 tỷ đồng, SSI 45 tỷ đồng và VRE 36 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 16 tỷ đồng

Chiều mua, dòng vốn ngoại mua ròng chủ yếu tại VTZ với 1,5 tỷ đồng, VC3 (0,6 tỷ đồng), C69 (0,5 tỷ đồng), IDC (0,3 tỷ đồng) và PVI (0,1 tỷ đồng).

Trong khi đó, PVS dẫn đầu chiều bán ròng với 7 tỷ đồng, theo sau là MBS (-4 tỷ đồng), BVS (-3 tỷ đồng), NVB (-2 tỷ đồng) và TNG (-1 tỷ đồng).

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng

Tại chiều mua, TIN được khối ngoại mua ròng nổi bật với hơn 35 tỷ đồng, bỏ xa ABB 0,8 tỷ đồng và DDV 0,2 tỷ đồng. Phía bán ròng ghi nhận QNS đứng đầu với gần 9 tỷ đồng, trong khi MSR, VLG và ACV cùng bị rút ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.