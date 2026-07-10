58 mã chứng khoán bị HNX cắt margin trong quý III/2026

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý III/2026.

Theo danh sách này, có 58 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý III/2026. Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 10/7/2026.

Nguyên nhân các mã chứng khoán bị cắt margin chủ yếu là do đang nằm trong diện bị kiểm soát, cảnh báo, bị đình chỉ giao dịch, hạn chế giao dịch, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm,...

Trong đó, nhóm cổ phiếu bị cắt margin do nằm trong diện bị cảnh báo phải kể đến như mã BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn, mã BTS của CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn, mã PGN của CTCP Phụ Gia Nhựa, mã SDU của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà,...

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Các mã chứng khoán nằm trong diện kiểm soát như mã API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, mã MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex, mã TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, mã CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long,...

Hai mã chứng khoán bị cắt margin do nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế gồm mã NRC của CTCP Tập đoàn NRC và mã VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Ngoài ra, mã chứng khoán của ba công ty chứng khoán cũng được gọi tên trong danh sách này gồm mã APS của CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, mã HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình và mã VIG của CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số mã chứng khoán của các doanh nghiệp “quen mặt” cũng bị gọi tên như mã BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm.

Mã chứng khoán GKM của CTCP GKM Holdings bị cắt margin do thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; doanh nghiệp chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán là số âm.