Buồn của cổ đông PNJ: Bắt đáy lãi ngay 10%, nhưng hàng về tài khoản thì lỗ

Sau phiên được “giải cứu” ngoạn mục ngày 8/7, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) lại một lần nữa “thủng đáy”. Cổ phiếu này giảm gần sàn phiên 10/7 qua đó rơi xuống mức 46.600 đồng/cp, thấp nhất trong hơn 1 năm, kể từ đầu tháng 5 năm ngoái. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 24.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thị giá PNJ hiện đã rơi xuống dưới mức thấp nhất phiên ngày 8/7 (47.250 đồng/cp). Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư bắt đáy trong phiên “giải cứu” đang tạm lỗ nếu vẫn còn giữ cổ phiếu đến hết phiên hôm nay.

Trường hợp của PNJ cho thấy sự khó lường của thị trường chứng khoán và rủi ro khi bắt đáy cổ phiếu đang “rơi tự do”. Những nhà đầu tư mua giá sàn phiên 8/7 tạm lãi 10% ngay tại ngày T0 nhưng đến hiện tại đã lỗ nếu vẫn còn giữ.

Trong bối cảnh cổ phiếu liên tục rơi sâu, HĐQT PNJ vừa thông báo ngày 17/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ mới, PNJ cần xử lý 169.559 cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu theo quy định.

Đà giảm của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

PNJ cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.